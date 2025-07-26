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Лига Европы
26 июля 2025, 08:28 | Обновлено 26 июля 2025, 08:29
608
0

Экс-игрок Шахтера: «Этому футболисту еще далеко до уровня Степаненко»

Артем Федецкий оценил игру Марлона Гомеса против «Бешикташа»

26 июля 2025, 08:28 | Обновлено 26 июля 2025, 08:29
608
0
Экс-игрок Шахтера: «Этому футболисту еще далеко до уровня Степаненко»
ФК Шахтер Донецк. Марлон Гомес

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Артем Федецкий оценил уровень игры Марлона Гомеса в матче «горняков» против «Бешикташа» в квалификации Лиги Европы.

– Как вам игра Марлона Гомеса в опорной зоне, которым будто интересуется РБ Лейпциг? Он уже дорос до уровня Тараса Степаненко, цементировавшего середину поля в течение десятилетия или еще одной легенды оранжево-черных Томаша Хюбшманна, и это я уже не вспоминаю Фернандиньо?

– Нет-нет-До уровня Степаненко Марлону Гомесу еще очень далеко. Один-два качественно проведенных матча – не показатель. Нужно отыграть не один десяток поединков на стабильно высоком уровне, а не так, что в одной игре забил три гола, а затем пропал, например.

С Бешикташем Марлон Гомес отыграл хорошо, посмотрим, как будет дальше. Если так же качественно, вот тогда и поговорим, что дорос до уровня Степаненко или Хюбшманна.

– И еще немного о Марлоне Гомесе. Возможно, он так старается, потому что его активно торгует немецкий Лейпциг. Но стоит ли Шахтеру его продать и заработать минимум 10 млн евро или это будет сильная потеря для команды и его следует сохранить?

– Я не думаю, что Марлон Гомес – ключевой игрок для Шахтера. А на счет продавать или нет, это вопрос к менеджменту донецкого клуба, к Сергею Палкину, к президенту «горняков» Ринату Ахметову. Мне кажется, сейчас в команде Турана игроки, которые могут достойно заменить бразильца, – сказал Федецкий.

Ранее сообщалось, что Федецкий разнес звезду Шахтера, заявив, что игроку и клубу стоит как-то договариваться.

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Марлон Гомес Шахтер Донецк Артем Федецкий Лига Европы Бешикташ Бешикташ - Шахтер Тарас Степаненко Томаш Хюбшман
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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