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26 июля 2025, 06:10 |
1056
1

ФОТО. Дочь легенды футбола покоряет интернет размером бюста

Шанель Тотти красиво отдыхает на Бали

26 июля 2025, 06:10 |
1056
1
ФОТО. Дочь легенды футбола покоряет интернет размером бюста
Instagram. Шанель Тотти

Старшая дочь Франческо ТоттиШанель Тотти — опубликовала эффектные кадры с отпуска на Бали, где наслаждается летом.

В то же время её мать Илари Блази проводит каникулы с бойфрендом Бастианом Мюллером в Сен-Тропе — пара вместе второй год подряд.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

После развода в 2022 году Тотти живёт с Ноэми Бокки. Они недавно отметили трёхлетие отношений и съездили с тремя детьми в Сингапур.

В эфире Verissimo Блази призналась, что счастлива, но сожалеет о последствиях развода для детей.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Григорій Ензер
Аха ну вот кому і навіщо потрібна ця інформація 😂😂тупішого спорт сайту не придумати…
А для шалав всяких є інші сайти і чати…
Чи тут просто тупуваті адміністратори сайту?і не розрізняють спортивну інформацію від реклами ескорту ??
Чи адмін не вміє просто фільтрувати і відшуковуівти інформацію спортивну??
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