ФОТО. Дочь легенды футбола покоряет интернет размером бюста
Шанель Тотти красиво отдыхает на Бали
Старшая дочь Франческо Тотти — Шанель Тотти — опубликовала эффектные кадры с отпуска на Бали, где наслаждается летом.
В то же время её мать Илари Блази проводит каникулы с бойфрендом Бастианом Мюллером в Сен-Тропе — пара вместе второй год подряд.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
После развода в 2022 году Тотти живёт с Ноэми Бокки. Они недавно отметили трёхлетие отношений и съездили с тремя детьми в Сингапур.
В эфире Verissimo Блази призналась, что счастлива, но сожалеет о последствиях развода для детей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считал, что время не на его стороне
Известный украинский специалист прокомментировал победу донецкой команды
А для шалав всяких є інші сайти і чати…
Чи тут просто тупуваті адміністратори сайту?і не розрізняють спортивну інформацію від реклами ескорту ??
Чи адмін не вміє просто фільтрувати і відшуковуівти інформацію спортивну??