ФОТО. Дочь легенды футбола покоряет интернет размером бюста

Старшая дочь Франческо Тотти — Шанель Тотти — опубликовала эффектные кадры с отпуска на Бали, где наслаждается летом.

В то же время её мать Илари Блази проводит каникулы с бойфрендом Бастианом Мюллером в Сен-Тропе — пара вместе второй год подряд.

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После развода в 2022 году Тотти живёт с Ноэми Бокки. Они недавно отметили трёхлетие отношений и съездили с тремя детьми в Сингапур.

В эфире Verissimo Блази призналась, что счастлива, но сожалеет о последствиях развода для детей.