Челси подписал молодого хавбека Манчестер Сити за 40 миллионов

Лондонский «Челси» подписал молодого полузащитника «Манчестер Сити» Коула Палмера, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 21-летнего Палмера «Челси» заплатит 40 миллионов фунтов и еще 5 миллионов бонусами. В ближайшее время полузащитник пройдет медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Сити» Коул Палмер сыграл один матч, а за прошлый сезон - 28 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Cole Palmer to Chelsea, here we go! Agreement in principle reached with Manchester City on £40m deal plus £5m add-ons 🚨🔵 #CFC



Exclusive news revealed earlier today then quick resolution between clubs and green light from Palmer.



Medical tests to be booked soon. pic.twitter.com/7SvIqgYyKL