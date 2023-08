Дженоа отказалась от аренды Ндомбеле

Итальянская «Дженоа» отказалась от аренды полузащитника английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Фабрицио Романо.

«Дженоа» вышла из переговоров, поскольку 26-летний Ндомбеле не дал своего согласия, а итальянский клуб не хочет ждать до закрытия трансферного окна. Между собой клубы согласовали стоимость аренды полузащитника.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Танги Номбеле не играл. Прошлый сезон французский полузащитник провел в аренде в итальянском «Наполи», за который сыграл 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Genoa are set to leave negotiations for Tanguy Ndombele — no agreement on player side and Genoa are not willing to wait until #DeadlineDay. 🔴🔵❌



Deal on the verge of collapsing despite agreeing on loan fee with Tottenham. pic.twitter.com/vfKCLLi4yq