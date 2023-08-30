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Италия
30 августа 2023, 20:39 | Обновлено 30 августа 2023, 20:40
239
0

Дженоа отказалась от аренды Ндомбеле

Итальянский клуб вышел из переговоров с «Тоттенхэмом»

30 августа 2023, 20:39 | Обновлено 30 августа 2023, 20:40
239
0
Дженоа отказалась от аренды Ндомбеле
Twitter (Фабриціо Романо). Танги Ндомбеле

Итальянская «Дженоа» отказалась от аренды полузащитника английского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Фабрицио Романо.

«Дженоа» вышла из переговоров, поскольку 26-летний Ндомбеле не дал своего согласия, а итальянский клуб не хочет ждать до закрытия трансферного окна. Между собой клубы согласовали стоимость аренды полузащитника.

В нынешнем сезоне в составе «Тоттенхэма» Танги Номбеле не играл. Прошлый сезон французский полузащитник провел в аренде в итальянском «Наполи», за который сыграл 40 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

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Источник Фабрицио Романо
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