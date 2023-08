Ноттингем Форест близок к аренде защитника Арсенала

Защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш в ближайшее время может перейти в «Ноттингем Форест», сообщает Фабрицио Романо.

Во время нового раунда переговоров клубы обсуждали аренду 23-летнего португальца с возможностью выкупа. В ближайшие 24 часа сделка будет закрыта. Сам Тавареш ранее сообщал, что заинтересован в переходе в «Ноттингем Форест».

В нынешнем сезоне в составе «Арсенала» Нуну Тавареш не играл. В прошлом сезоне он выступал на права аренды во французском «Марселе», за который сыграл 39 матчей и забил шесть голов.

Nottingham Forest, close to reaching an agreement for Nuno Tavares! Loan deal discussed with Arsenal after new round of talks 🚨🌳 #NFFC



It could be completed in 24h and it will include an option to buy clause.



Told Nuno already said yes after interest revealed two weeks ago. pic.twitter.com/gcYFi2l0wp