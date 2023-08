Аль-Иттихад может подписать итальянского защитника

Центральный защитник «Реал Бетиса» Луис Фелипе может перейти в «Аль-Иттихад», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что соглашение будет достигнуто уже сегодня. Саудовский клуб предложил гарантированные 22 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами за 26-летнего игрока. «Бетис» уже ищет ему замену.

Луис Фелипе присоединился к испанскому клубу на правах свободного агента с «Лацио» летом 2022 года. На его счету 33 игры за «Бетис», результативными действиями не отмечался.

В том же 2022 году бразилец был сыгран за национальную сборную Италии, несмотря на то, что на молодежном уровне играл за Бразилию.

Al Ittihad have submitted formal bid for Luiz Felipe after talks on Monday: €22m fixed fee plus €3m add-ons, expecting to get the deal done today with Betis and player side 🟡⚫️🇸🇦 #AlIttihad



Betis are already looking for new CB as potential replacement. pic.twitter.com/DypC5kwqhH