Карлос Балеба перешел в Брайтон

Камерунский защитник Карлос Балеба перешел из «Лилля» в «Брайтон», сообщает Фабрицио Романо.

Сумма трансфера 19-летнего Балеба - 27 миллионов евро, а также бонусы и процент от следующей продажи. Камерунец подписал с «Брайтоном» контракт до 2028 года и сегодня должен пройти медосмотр.

В нынешнем сезоне в составе «Лилля» Карлос Балеба сыграл два матча.

Carlos Baleba will undergo medical tests as new Brighton player later today, in the afternoon — completing formal process to join the club on Tuesday 🔵🇨🇲



Fee confirmed: €27m plus €3m add-ons and sell-on clause included for Lille.



Contract valid until June 2028. #BHAFC pic.twitter.com/zFhLohWXZO