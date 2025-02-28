Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист

Мадридский «Реал» ограничится лишь одним трансфером в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд подпишет лишь английского защитника Трента Александера-Арнольда, контракт которого сс «Ливерпулем» истекает менее, чем через полгода.

Президент клуба Флорентино Перес не рассматривает ни трансферы центрального защитника, ни трансферы креативного полузащитника.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену Мохамеду Салаху в «Реале».