Испания28 февраля 2025, 00:23 |
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Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист
Испанский гранд ограничится подписанием Трента Александера-Арнольда
28 февраля 2025, 00:23 |
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Мадридский «Реал» ограничится лишь одним трансфером в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд подпишет лишь английского защитника Трента Александера-Арнольда, контракт которого сс «Ливерпулем» истекает менее, чем через полгода.
Президент клуба Флорентино Перес не рассматривает ни трансферы центрального защитника, ни трансферы креативного полузащитника.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену Мохамеду Салаху в «Реале».
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