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  4. Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист
Испания
28 февраля 2025, 00:23 |
470
0

Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист

Испанский гранд ограничится подписанием Трента Александера-Арнольда

28 февраля 2025, 00:23 |
470
0
Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» ограничится лишь одним трансфером в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд подпишет лишь английского защитника Трента Александера-Арнольда, контракт которого сс «Ливерпулем» истекает менее, чем через полгода.

Президент клуба Флорентино Перес не рассматривает ни трансферы центрального защитника, ни трансферы креативного полузащитника.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» нашел звездную замену Мохамеду Салаху в «Реале».

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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