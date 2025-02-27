Не Родриго. Ливерпуль нашел звездную замену Салаху в Реале
Браим Диас привлекает внимание английского гранда
Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.
По информации источника, 25-летний футболист рассматривается руководством английского гранда как возможная замена Мохамеда Салаха, контракт которого истекает летом 2025 года. В Мадриде ценят Браима, но серьезное предложение может заставить руководство испанского клуба продать футболиста.
В текущем сезоне Браим Диас провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер звездного француза.
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