Не Родриго. Ливерпуль нашел звездную замену Салаху в Реале

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает Fichajes.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривается руководством английского гранда как возможная замена Мохамеда Салаха, контракт которого истекает летом 2025 года. В Мадриде ценят Браима, но серьезное предложение может заставить руководство испанского клуба продать футболиста.

В текущем сезоне Браим Диас провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» нацелился на трансфер звездного француза.