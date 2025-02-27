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Испания
27 февраля 2025, 21:21 |
1021
0

Возвращение. Реал нацелился на трансфер звездного француза

Тео Эрнандес может вернуться в мадридский гранд

27 февраля 2025, 21:21 |
1021
0
Возвращение. Реал нацелился на трансфер звездного француза
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство испанского гранда рассматривает возможность трансфера 27-летнего футболиста, который хочет покинуть итальянский клуб летом. В Мадриде готовы заплатить серьезную сумму за француза, который с 2017 по 2019 выступал за «сливочных».

«Россонери» не отдадут футболиста дешевле, чем за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» вернется в сборную Бельгии перед матчами с Украиной.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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