Возвращение. Реал нацелился на трансфер звездного француза
Тео Эрнандес может вернуться в мадридский гранд
Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
По информации источника, руководство испанского гранда рассматривает возможность трансфера 27-летнего футболиста, который хочет покинуть итальянский клуб летом. В Мадриде готовы заплатить серьезную сумму за француза, который с 2017 по 2019 выступал за «сливочных».
«Россонери» не отдадут футболиста дешевле, чем за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Реала» вернется в сборную Бельгии перед матчами с Украиной.
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