Романо: Жоау Канселу – игрок Барселоны

Португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу вскоре перейдет в «Барселону», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Игрок присоединится к каталонскому клубу на правах аренды. Важно: в арендном соглашении прописано возможное право выкупа, но источник пока не сообщает сумму, которую нужно будет выплатить за 29-летнего португальца.

В середине прошлого сезона «Ман Сити» отдал Жоау в аренду в «Баварию», ведь он не подходил под новую систему игры Гвардиолы и конфликтовал с тренером. После возвращения в команду Канселу так и не сыграл за клуб ни одного официального матча и даже не попадал в заявку.

João Cancelo to Barcelona, here we go! Manchester City and Barça are finally exchanging documents right now to get the deal signed today 🚨🔵🔴 #FCB



João, prepared to travel to Barcelona tonight.



Loan deal with buy option clause included.



…it was just matter of time. 🇵🇹 pic.twitter.com/86HuwlwxLd