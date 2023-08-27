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Англия
27 августа 2023, 18:27 | Обновлено 27 августа 2023, 18:28
344
0

Романо: Хендерсон перейдет в Кристал Пелес

«Ман Юнайтед» наконец-то отпустит своего кипера

27 августа 2023, 18:27 | Обновлено 27 августа 2023, 18:28
344
0
Романо: Хендерсон перейдет в Кристал Пелес
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хендерсон

Английский вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон вскоре перейдет в «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манкунианцы получат за своего воспитанника примерно 20 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. Также «МЮ» получит неназванный процент от будущей продажи 26-летнего игрока.

Дин Хендерсон находился в системе Ман Юнайтед с 2011 года. За этот период у него было 6 аренд, в том числе в прошлом сезоне он играл за «Ноттингем Форест», пропустив 31 гол за 18 матчей АПЛ. За взрослую команду МЮ англичанин отыграл 29 матчей, в которых пропустил 25 голов.

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Дин Хендерсон Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо Ноттингем Форест
Источник Фабрицио Романо
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