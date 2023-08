Романо: Хендерсон перейдет в Кристал Пелес

Английский вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон вскоре перейдет в «Кристал Пэлас», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Манкунианцы получат за своего воспитанника примерно 20 миллионов фунтов стерлингов с учетом бонусов. Также «МЮ» получит неназванный процент от будущей продажи 26-летнего игрока.

Дин Хендерсон находился в системе Ман Юнайтед с 2011 года. За этот период у него было 6 аренд, в том числе в прошлом сезоне он играл за «Ноттингем Форест», пропустив 31 гол за 18 матчей АПЛ. За взрослую команду МЮ англичанин отыграл 29 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Dean Henderson to Crystal Palace, here we go! Agreement in place and medical to be completed today — permanent move from Man Utd 🔵🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #CPFC



United to receive £20m package, add ons included. Sell on clause will be also part of the deal.



🇹🇷 Bayindir to Man Utd, soon. pic.twitter.com/wBONbUlhLH