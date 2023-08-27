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Англия
27 августа 2023, 14:38 |
1982
7

«Любимый» партнер Мудрика может перейти в Манчестер Юнайтед

«Красные дьяволы» контактировали с «Челси» по поводу аренды Марка Кукурельи

27 августа 2023, 14:38 |
1982
7
«Любимый» партнер Мудрика может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После травмы Люка Шоу «МЮ» начал работу на трансферном рынке, чтобы найти замену для своего левого защитника. Свое внимание «дьяволы» обратили на Марка Кукурелью, но в списке есть еще 2 игрока.

Сообщается, что «Юнайтед» контактировал с «Челси» только по поводу аренды 25-летнего испанца. Но важно отметить, что никаких конкретных переговоров или предложений еще не было.

В прошлом сезоне украинским болельщикам Марк Кукурелья мог запомниться по игре с «Вест Хэмом», когда испанец всю игру игнорировал забегание Мудрика.

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Марк Кукурелья Манчестер Юнайтед Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Фабрицио Романо Михаил Мудрик
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 7
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Cruyff
Судячи з його результативності, йому вся команда не друзі.
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+3
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Burevestnik
Марк піде і все у Мудрика наладиться: 
постійно буде в основі, надійно буде відпрацьовуватиме в захисті, кожного матчу гол або пас під гол,  від вболівальників нові хвалебні пісні...
 
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+1
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Gargantua
ему Запасной поробыв на неудачу
надо к бабке вести чтобы порчу сняла
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0
Лютый Кандибобер
кучерявый клоун
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-1
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