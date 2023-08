«Любимый» партнер Мудрика может перейти в Манчестер Юнайтед

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

После травмы Люка Шоу «МЮ» начал работу на трансферном рынке, чтобы найти замену для своего левого защитника. Свое внимание «дьяволы» обратили на Марка Кукурелью, но в списке есть еще 2 игрока.

Сообщается, что «Юнайтед» контактировал с «Челси» только по поводу аренды 25-летнего испанца. Но важно отметить, что никаких конкретных переговоров или предложений еще не было.

В прошлом сезоне украинским болельщикам Марк Кукурелья мог запомниться по игре с «Вест Хэмом», когда испанец всю игру игнорировал забегание Мудрика.

EXCL: Manchester United made contact with Chelsea to ask about conditions of Marc Cucurella deal on potential loan — no bid or concrete talks yet 🚨🔴🇪🇸



United looking for LB opportunity but not too expensive — there are three candidates in the list. No decision made yet. pic.twitter.com/KLR9RwW5Q1