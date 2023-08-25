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Германия
25 августа 2023, 20:21 | Обновлено 25 августа 2023, 20:38
1642
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария нашла замену Нойеру

Даниэль Перец стал игроком немецкого клуба

25 августа 2023, 20:21 | Обновлено 25 августа 2023, 20:38
1642
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария нашла замену Нойеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Перец

23-летний вратарь Даниэль Перец официально перешел из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенскую «Баварию». В системе родного «Маккаби» он находился с 2006 года и до настоящего времени.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет составлять 5 миллионов евро, а сам игрок подпишет с гегемоном Бундеслиги пятилетний контракт. Даниэль взял в клубе 18-й номер.

Игрок национальной сборной Израиля всю карьеру провел на родине. На его счету 134 матча на профессиональном уровне, в которых он пропустил 127 голов. В 53 встречах Перец оставил свои ворота на замке.

Напомним, ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл до конца года.

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Мануэль Нойер Даниэль Перец Бавария Маккаби Тель-Авив трансферы трансферы Бундеслиги
Источник ФК Бавария
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