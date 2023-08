ОФИЦИАЛЬНО. Бавария нашла замену Нойеру

23-летний вратарь Даниэль Перец официально перешел из «Маккаби» Тель-Авив в мюнхенскую «Баварию». В системе родного «Маккаби» он находился с 2006 года и до настоящего времени.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера будет составлять 5 миллионов евро, а сам игрок подпишет с гегемоном Бундеслиги пятилетний контракт. Даниэль взял в клубе 18-й номер.

Игрок национальной сборной Израиля всю карьеру провел на родине. На его счету 134 матча на профессиональном уровне, в которых он пропустил 127 голов. В 53 встречах Перец оставил свои ворота на замке.

Напомним, ранее стало известно, что основной вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл до конца года.

