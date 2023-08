Марсель подписал форварда Интера Корреа

Французский «Марсель» подписал нападающего итальянского «Интера» Хоакина Корреа, сообщает Фабрицио Романо.

29-летний аргентинец переедет в чемпионат Франции на правах аренды за 2 миллиона евро с возможностью выкупа за 10 миллионов. В случае, если «Марсель» квалифицируется в Лигу чемпионов-2024/25, то выкуп Корреа станет обязательным. В пятницу форвард пройдет медосмотр во французском клубе.

В прошлом сезоне в составе «Интера» Корреа сыграл 46 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

Joaquín Correa to Olympique Marseille, here we go! Deal now in place on loan for €2m fee plus €10m buy clause ⚪️🔵🇦🇷



Buy clause will be mandatory in case OM will qualify to UCL 2024/25.



Medical tests on Friday.



🇨🇱 Inter will complete Alexis Sánchez free deal now. pic.twitter.com/U4JoiuQh9s