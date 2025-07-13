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Чемпионат Украины
13 июля 2025, 09:50 | Обновлено 13 июля 2025, 10:26
966
0

Степана Юрчишина похоронили в родном селе

На прощании было немало известных футболистов и функционеров

13 июля 2025, 09:50 | Обновлено 13 июля 2025, 10:26
966
0
Степана Юрчишина похоронили в родном селе
Фото - Фейсбук-страница Спортивный некрополь Галичины

В субботу, 12 июля, во Львовской области прощались со знаменитым футболистом Степаном Юрчишиным, который умер 10 июля, не перенеся тяжелого недуга.

С пятницы вечера и до 10:00 субботнего утра прощание с Юрчишиным происходило в Гарнизонном храме Святых Петра и Павла во Львове, где в последние три с половиной года постоянно отпевают погибших украинских военных. Затем тело легендарного спортсмена перевезли на родину, в Городоччину, в село Керница. Там в помещении церкви Воздвижения Честного Креста состоялась панихида, после чего траурная процессия отправилась на сельское кладбище.

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Разделить горе потери с женой Оксаной, а также дочерями Натальей и Олей, которых Степан Юрчишин после смерти 28 лет назад первой жены Ирины некоторое время воспитывал самостоятельно, пришли известные в футбольном мире люди – руководство львовских «Карпат» Владимир Маткивский и Андрей Русол, именитые в прошлом футболисты Геннадий Лихачев, Габор Вайда, Олег Родин, Богдан Стронцицкий, Андрей Покладок, Владимир Вильчинский, Иван Павлюх, Виталий Шумский, Андрей Тлумак, Андрей Сапуга, Павел Котовенко, Роман Лаба, Александр Когут, Василий Гунько, а также бывший гендиректор «Карпат», а ныне технический директор УАФ Игорь Дедышин, в компании с которым покойный в свое время имел неосторожность вступить в ряды Партии регионов.

Похоронили Степана Юрчишина рядом с первой женой и родителями.

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Степан Юрчишин Карпаты Львов Игорь Дедышин смерть
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
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