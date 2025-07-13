Степана Юрчишина похоронили в родном селе

В субботу, 12 июля, во Львовской области прощались со знаменитым футболистом Степаном Юрчишиным, который умер 10 июля, не перенеся тяжелого недуга.

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С пятницы вечера и до 10:00 субботнего утра прощание с Юрчишиным происходило в Гарнизонном храме Святых Петра и Павла во Львове, где в последние три с половиной года постоянно отпевают погибших украинских военных. Затем тело легендарного спортсмена перевезли на родину, в Городоччину, в село Керница. Там в помещении церкви Воздвижения Честного Креста состоялась панихида, после чего траурная процессия отправилась на сельское кладбище.

Разделить горе потери с женой Оксаной, а также дочерями Натальей и Олей, которых Степан Юрчишин после смерти 28 лет назад первой жены Ирины некоторое время воспитывал самостоятельно, пришли известные в футбольном мире люди – руководство львовских «Карпат» Владимир Маткивский и Андрей Русол, именитые в прошлом футболисты Геннадий Лихачев, Габор Вайда, Олег Родин, Богдан Стронцицкий, Андрей Покладок, Владимир Вильчинский, Иван Павлюх, Виталий Шумский, Андрей Тлумак, Андрей Сапуга, Павел Котовенко, Роман Лаба, Александр Когут, Василий Гунько, а также бывший гендиректор «Карпат», а ныне технический директор УАФ Игорь Дедышин, в компании с которым покойный в свое время имел неосторожность вступить в ряды Партии регионов.

Похоронили Степана Юрчишина рядом с первой женой и родителями.