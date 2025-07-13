ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный ветеран продлил контракт с новичком Ла Лиги

Испанский полузащитник Санти Касорла официально подписал новый контракт с «Овьедо», сумевший квалифицироваться в Ла Лигу. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, Санти останется в клубе еще на год – срок нового соглашения истекает летом 2026 года. О финансовых аспектах контракта между футболистом и клубом не сообщается.

В прошлом сезоне Касорла забил 5 голов и оформил 5 голевых передач в Сегунди. За свою карьеру хавбек дважды выигрывал Евро с Испанией и дважды становился чемпионом Катара с Аль-Саддом. Он также выиграл два Кубка Англии и два Кубка лиги с Арсеналом.

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