ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный ветеран продлил контракт с новичком Ла Лиги
Санти Касорла остается в «Овьедо» еще на один год
Испанский полузащитник Санти Касорла официально подписал новый контракт с «Овьедо», сумевший квалифицироваться в Ла Лигу. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, Санти останется в клубе еще на год – срок нового соглашения истекает летом 2026 года. О финансовых аспектах контракта между футболистом и клубом не сообщается.
В прошлом сезоне Касорла забил 5 голов и оформил 5 голевых передач в Сегунди. За свою карьеру хавбек дважды выигрывал Евро с Испанией и дважды становился чемпионом Катара с Аль-Саддом. Он также выиграл два Кубка Англии и два Кубка лиги с Арсеналом.
Ранее сообщалось, что президент Ла Лиги пристыдил звезду Реала после публичной критики
#MagiaPerpetua ♾️💙#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/h1Mk7eMtaM— Real Oviedo (@RealOviedo) July 12, 2025
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