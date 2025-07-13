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  4. Месси оформил 169-й дубль в карьере. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
13 июля 2025, 10:04 |
673
0

Месси оформил 169-й дубль в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 13 июля Лео дважды поразил ворота Нэшвилла и принес Интер Майами победу

13 июля 2025, 10:04 |
673
0
Месси оформил 169-й дубль в карьере. Сколько у Роналду?
Лионель Месси и Криштиану Роналду

В ночь на 13 июля состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Нэшвилл.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой встрече дубль в составе цаплей оформил легендарный Лионель Месси. Аргентинец отличился на 17-й и 62-й минутах.

Для Лео этот дубль стал пятым подряд в матчах MLS и 169-м в карьере. У его вечного соперника Криштиану Роналду, который выступает за саудовский Аль-Наср, 167 дублей.

Что касается общего количества голов, то у Лео теперь их 872 в 1112 поединках. На счету португальца 938 мячей в 1281 игре.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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