Букмекеры не сумели определиться с фаворитом финала Уимблдона у мужчин

13 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Трофей травяного мейджора в Лондоне разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Однако фаворит так и не был определен.

Коэффициенты на триумф Синнера или Алькараса примерно одинаковые – 1.91 против 1.96.

На то, что в матче будет минимум 4 сета, котировки составляют 1.40. А потенциальные пять партий расцениваются в 2.70.

Sport.ua подготовил анонс на финал Уимблдона Синнер – Алькарас, а также проведет видеотрансляцию игры.

Основные коэффициенты на финал Уимблдона Янник Синнер – Карлос Алькарас