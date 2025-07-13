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Уимблдон
13 июля 2025, 09:09 |
127
3

Букмекеры не сумели определиться с фаворитом финала Уимблдона у мужчин

13 июля трофей травяного мейджора разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас

13 июля 2025, 09:09 |
127
3
Букмекеры не сумели определиться с фаворитом финала Уимблдона у мужчин
Коллаж Sport.ua

13 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.

Трофей травяного мейджора в Лондоне разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.

Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Однако фаворит так и не был определен.

Коэффициенты на триумф Синнера или Алькараса примерно одинаковые – 1.91 против 1.96.

На то, что в матче будет минимум 4 сета, котировки составляют 1.40. А потенциальные пять партий расцениваются в 2.70.

Sport.ua подготовил анонс на финал Уимблдона Синнер – Алькарас, а также проведет видеотрансляцию игры.

Основные коэффициенты на финал Уимблдона Янник Синнер – Карлос Алькарас

  • Победа Синнера – 1.91
  • Победа Алькараса – 1.96
  • Тотал сетов больше 3.5 – 1.40
  • Тотал геймов больше 38.5 – 1.59

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азарт котировки букмекеров Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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GroundUnder
Карлитосу бы тоже хард подтянуть и будет ривалри на уровне Эверт с Навратиловой, величайшее в теннисе
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0
GroundUnder
котировки:
на РГ было 1,96-1,86 между вторым и первым сеянными
на Уимблдоне сейчас 1,90-1,92 между первым и вторым сеянными
И ЭТО ЯННИК НЕ УМЕЕТ ИГРАТЬ НА ГРУНТЕ И ТРАВЕ ...
И ЭТО ЯННИК ВЫХОДИТ/ВЫЙДЕТ НА КОРТ ПРОТИВ СОПЕРНИКА УРОВНЯ БОРГА/ЛЕЙВЕРА/МАКИНРОЯ на старте карьеры ...
(Алькарас может быстрее всех в открытой эре взять свои 5,6 или 7 ТБШ за условные 10,15-20 попыток) зачёркнуто
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0
Serhii P.
Я за Карлітоса, не поважаю тенісистів на допінгу.
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-1
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