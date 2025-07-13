Букмекеры не сумели определиться с фаворитом финала Уимблдона у мужчин
13 июля трофей травяного мейджора разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас
13 июля состоится финальный матч Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.
Трофей травяного мейджора в Лондоне разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас. Встреча начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву.
Перед стартом противостояния букмекерские конторы обновили актуальные котировки на победителя Уимблдона. Однако фаворит так и не был определен.
Коэффициенты на триумф Синнера или Алькараса примерно одинаковые – 1.91 против 1.96.
На то, что в матче будет минимум 4 сета, котировки составляют 1.40. А потенциальные пять партий расцениваются в 2.70.
Sport.ua подготовил анонс на финал Уимблдона Синнер – Алькарас, а также проведет видеотрансляцию игры.
Основные коэффициенты на финал Уимблдона Янник Синнер – Карлос Алькарас
- Победа Синнера – 1.91
- Победа Алькараса – 1.96
- Тотал сетов больше 3.5 – 1.40
- Тотал геймов больше 38.5 – 1.59
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на Уимблдоне сейчас 1,90-1,92 между первым и вторым сеянными
И ЭТО ЯННИК НЕ УМЕЕТ ИГРАТЬ НА ГРУНТЕ И ТРАВЕ ...
И ЭТО ЯННИК ВЫХОДИТ/ВЫЙДЕТ НА КОРТ ПРОТИВ СОПЕРНИКА УРОВНЯ БОРГА/ЛЕЙВЕРА/МАКИНРОЯ на старте карьеры ...
(Алькарас может быстрее всех в открытой эре взять свои 5,6 или 7 ТБШ за условные 10,15-20 попыток) зачёркнуто