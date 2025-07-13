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  4. Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Уимблдон
13 июля 2025, 03:08 |
32
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025

Решающий поединок состоится 13 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

13 июля 2025, 03:08 |
32
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

12 июля на Уимблдоне определится победитель 2025 года. За титул снова сразятся Янник Синнер (WTA 1) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Итальянскому спортсмену пришлось показывать психологическую устойчивость в этом сезоне, все-таки был простой из-за дисквалификации. В первом турнире после возвращения в Риме Синнер сразу дошел до финала, потом был финал Ролан Гаррос, в обоих случаях он проигрывал Алькарасу.

Янник имеет в своем активе три выигранных Шлема, при этом, в финал Уимблдона он пробился впервые. Останавливаться на первых стадиях турнира нет смысла, так как Нарди, Вукича и Мартинеса теннисист легко прошел в трех сетах.

Самым сложным был матч против Димитрова, где Синнер уступал 3:6, 5:7, а в третьем сете при счете 2:2 болгарин получил травму, из-за которой снялся с матча. Далее были победы над Шелтоном – 7:6, 6:4, 6:4 и Джоковичем – 6:3, 6:3, 6:4, но серб явно не был в порядке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Карлос Алькарас

У испанца в активе пять выигранных Шлемов, а Уимблдон он выигрывал последние два года, поэтому находится в шаге от того, чтоб снова защитить титул. Алькарасу не хватало уверенность в первой части сезона, но начиная с турниров на грунте все изменилось. Сейчас спортсмен находится на серии из 24 побед, предстоящий финал станет шестым кряду.

Нельзя сказать, что Алькарас был идеален на этом турнире, уже в первом круге был пятисетовый матч против ветерана Фоньини. Думаю, тут испанец слишком уж себя переоценил. В четырех сетах он проходил Штруффа, Рублева и Фритца, а британцев Норри и Тарвета обыграл в трех партиях.

Победа в этой встрече не позволит стать первой ракеткой мира, хотя и без этого мотивация высокая, можно выиграть шестой шлем, третий Уимблдон кряду, одолев лидера рейтинга и принципиального соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

В очных противостояниях явное преимущество имеет Алькарас, он ведет 8:4, Синнер не может выиграть у испанца уже пять матчей подряд. Последнюю встречу наверняка многие помнят, когда Карлитос совершил камбэк в финале Ролан Гаррос, отыграв три матчбола в четвертом сете.

Прогноз

Букмекеры дают соперникам равные шансы на успех, хотя много факторов в пользу Алькараса, испанец имеет преимущество в очных противостояниях, а также является действующим победителем турнира. Синнер будет заряжен взять реванш за прошлые неудачи, особенно за последний финал.

Теннисисты снова доказали, что являются лидерами своего поколения, в этом году каждый взял по шлему, у кого-то будет второй. Рискну поставить на победу испанца, но против него играет первая ракетка мира, просто не будет.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
13.07.2025 -
18:00
Карлос Алькарас
Победа Алькараса 1.96 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025 прогнозы на теннис прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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