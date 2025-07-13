12 июля на Уимблдоне определится победитель 2025 года. За титул снова сразятся Янник Синнер (WTA 1) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

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Янник Синнер

Итальянскому спортсмену пришлось показывать психологическую устойчивость в этом сезоне, все-таки был простой из-за дисквалификации. В первом турнире после возвращения в Риме Синнер сразу дошел до финала, потом был финал Ролан Гаррос, в обоих случаях он проигрывал Алькарасу.

Янник имеет в своем активе три выигранных Шлема, при этом, в финал Уимблдона он пробился впервые. Останавливаться на первых стадиях турнира нет смысла, так как Нарди, Вукича и Мартинеса теннисист легко прошел в трех сетах.

Самым сложным был матч против Димитрова, где Синнер уступал 3:6, 5:7, а в третьем сете при счете 2:2 болгарин получил травму, из-за которой снялся с матча. Далее были победы над Шелтоном – 7:6, 6:4, 6:4 и Джоковичем – 6:3, 6:3, 6:4, но серб явно не был в порядке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Карлос Алькарас

У испанца в активе пять выигранных Шлемов, а Уимблдон он выигрывал последние два года, поэтому находится в шаге от того, чтоб снова защитить титул. Алькарасу не хватало уверенность в первой части сезона, но начиная с турниров на грунте все изменилось. Сейчас спортсмен находится на серии из 24 побед, предстоящий финал станет шестым кряду.

Нельзя сказать, что Алькарас был идеален на этом турнире, уже в первом круге был пятисетовый матч против ветерана Фоньини. Думаю, тут испанец слишком уж себя переоценил. В четырех сетах он проходил Штруффа, Рублева и Фритца, а британцев Норри и Тарвета обыграл в трех партиях.

Победа в этой встрече не позволит стать первой ракеткой мира, хотя и без этого мотивация высокая, можно выиграть шестой шлем, третий Уимблдон кряду, одолев лидера рейтинга и принципиального соперника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Личные встречи

В очных противостояниях явное преимущество имеет Алькарас, он ведет 8:4, Синнер не может выиграть у испанца уже пять матчей подряд. Последнюю встречу наверняка многие помнят, когда Карлитос совершил камбэк в финале Ролан Гаррос, отыграв три матчбола в четвертом сете.

Прогноз

Букмекеры дают соперникам равные шансы на успех, хотя много факторов в пользу Алькараса, испанец имеет преимущество в очных противостояниях, а также является действующим победителем турнира. Синнер будет заряжен взять реванш за прошлые неудачи, особенно за последний финал.

Теннисисты снова доказали, что являются лидерами своего поколения, в этом году каждый взял по шлему, у кого-то будет второй. Рискну поставить на победу испанца, но против него играет первая ракетка мира, просто не будет.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.96.