Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ
Харьковский клуб пытался подписать Бориса Крушинского из житомирского «Полесья»
Опорный полузащитник «Полесья» и сборной Украины U-21 Борис Крушинский мог покинуть житомирский клуб накануне старта в Лиге конференций.
По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста был заинтересован харьковский «Металлист 1925», который продолжает формировать состав для борьбы в новом сезоне.
Новичок элитного дивизиона предложил за трансфер Крушинского внушительные по меркам украинского чемпионата деньги – 3,5 млн долларов. Несмотря на солидную сумму, руководство «волков» отказалось продавать полузащитника, которого считает одним из лидеров команды.
В сезоне 2024/25 Крушинский провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 1,2 млн евро.
Житомирский клуб начнет сезон со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником «По лесья» в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра) . Поединки второго раунда состоятся 24 и 31 июля.
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