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Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 10:21 |
375
1

Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ

Харьковский клуб пытался подписать Бориса Крушинского из житомирского «Полесья»

12 июля 2025, 10:21 |
375
1
Огромные деньги. Металлист 1925 сделал сумасшедшее предложение клубу УПЛ
ФК Полесье Житомир. Борис Крушинский

Опорный полузащитник «Полесья» и сборной Украины U-21 Борис Крушинский мог покинуть житомирский клуб накануне старта в Лиге конференций.

По информации источника, в услугах 23-летнего футболиста был заинтересован харьковский «Металлист 1925», который продолжает формировать состав для борьбы в новом сезоне.

Новичок элитного дивизиона предложил за трансфер Крушинского внушительные по меркам украинского чемпионата деньги – 3,5 млн долларов. Несмотря на солидную сумму, руководство «волков» отказалось продавать полузащитника, которого считает одним из лидеров команды.

В сезоне 2024/25 Крушинский провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет 1,2 млн евро.

Житомирский клуб начнет сезон со второго квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником « По лесья» в Q2 ЛК станет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния) – Санта-Колома (Андорра) . Поединки второго раунда состоятся 24 и 31 июля.

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Полесье Житомир Металлист 1925 Борис Крушинский Игорь Бурбас трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: Игорь Бурбас
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Serhii P.
треба було продавати
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