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Украина. Премьер лига
10 июля 2025, 14:04 |
534
1

Уехал из Украины. Клуб УПЛ получит 1,5 млн долларов за скандального игрока

Трансфер Факундо Батисты принесет житомирскому «Полесью» неплохие деньги

10 июля 2025, 14:04 |
534
1
Уехал из Украины. Клуб УПЛ получит 1,5 млн долларов за скандального игрока
ФК Полесье Житомир. Факундо Батиста

Футболист житомирского «Полесья» Факундо Батиста покинул чемпионат Украины и продолжит карьеру в колумбийском клубе «Атлетико Насьональ».

Форвард уже прибыл в Колумбию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой. Скандальный легионер неоднократно требовал у «Полесья» своего трансфера и отказался возвращаться в Премьер-лигу.

По информации спортивного журналиста Пипе Сьерры, «волки» смогут получить за 26-летнего уругвайца 1,5 млн долларов. Батиста перебрался в «Полесье» из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро (то есть 2,05 млн долларов).

Во второй половине сезона 2024/25 Факундо провел 15 матчей за житомирский клуб, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Батисты составляет два миллиона евро.

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чемпионат Колумбии по футболу Атлетико Насьональ Полесье Житомир Факундо Батиста трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
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Burevestnik
але можуть отримати нуль цілих і х.. десятих лямів євро.
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