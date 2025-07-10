Уехал из Украины. Клуб УПЛ получит 1,5 млн долларов за скандального игрока
Трансфер Факундо Батисты принесет житомирскому «Полесью» неплохие деньги
Футболист житомирского «Полесья» Факундо Батиста покинул чемпионат Украины и продолжит карьеру в колумбийском клубе «Атлетико Насьональ».
Форвард уже прибыл в Колумбию, где пройдет медосмотр и подпишет контракт с новой командой. Скандальный легионер неоднократно требовал у «Полесья» своего трансфера и отказался возвращаться в Премьер-лигу.
По информации спортивного журналиста Пипе Сьерры, «волки» смогут получить за 26-летнего уругвайца 1,5 млн долларов. Батиста перебрался в «Полесье» из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро (то есть 2,05 млн долларов).
Во второй половине сезона 2024/25 Факундо провел 15 матчей за житомирский клуб, в которых записал на свой счет семь голов и одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Батисты составляет два миллиона евро.
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