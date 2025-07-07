Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025

Уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста перейдет в колумбийский «Атлетико Насьональ», сообщает журналист Сезар Луис Мело.

По информации источника, 26-летний футболист подпишет со своим новым клубом 3-летний контракт.

Отмечается, что «волки» все-таки сумели заработать на продаже игрока, который отказался возвращаться в Украину, но точная сумма трансфера пока неизвестна.

«Полесье» приобрело Факундо Батисту из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.