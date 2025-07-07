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  4. Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025
Украина. Премьер лига
07 июля 2025, 00:16 |
246
0

Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025

Факундо Батиста покинет «Полесье» и присоединится к «Атлетико Насьоналя»

07 июля 2025, 00:16 |
246
0
Проблемный легионер из УПЛ нашел себе новый клуб. Его купили зимой 2025
ФК Полесье. Факундо Батиста

Уругвайский нападающий житомирского «Полесья» Факундо Батиста перейдет в колумбийский «Атлетико Насьональ», сообщает журналист Сезар Луис Мело.

По информации источника, 26-летний футболист подпишет со своим новым клубом 3-летний контракт.

Отмечается, что «волки» все-таки сумели заработать на продаже игрока, который отказался возвращаться в Украину, но точная сумма трансфера пока неизвестна.

«Полесье» приобрело Факундо Батисту из мексиканского клуба «Некакса» зимой 2025 года за 1,75 миллиона евро. Во второй половине сезона 2024/25 Факундо Батиста провел 15 матчей за «Полесье», отличившись 7 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Атлетико Насьональ Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ чемпионат Колумбии по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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