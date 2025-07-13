Синнер или Алькарас? Джокович назвал победителя Уимблдона-2025

Именитый сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 24 трофея Grand Slam, выбрали фаворита в финальной паре Уимблдона-2025 у мужчины:

«Я бы сказал, что для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом – из-за того, что выиграл здесь два титула и того, с какой уверенностью он сейчас играет.

Но это всего лишь небольшое преимущество. Потому что Янник тоже невероятно хорошо бьет по мячу. Думаю, это снова будет очень равный матч, как и в Париже».

Алькарас становился чемпионом травяного мейджора в Лондоне в 2023 и 2024 годах.

Ранее Карлос и Янник играли между собой 12 раз на уровне Тура, на счету испанца восемь побед. В частности, они пересеклись между собой в финале Ролан Гаррос, где в супербитве победителем вышел Карлитос.

Финал Уимблдонского турнира состоится 13 июля и начнется в 18:00 по Киеву.