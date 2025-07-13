Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер или Алькарас? Джокович назвал победителя Уимблдона-2025
Уимблдон
13 июля 2025, 09:20 |
199
0

Синнер или Алькарас? Джокович назвал победителя Уимблдона-2025

Новак отдает предпочтение Карлосу, который выигрывал трофей мейджора в 2023 и 2024 годах

13 июля 2025, 09:20 |
199
0
Синнер или Алькарас? Джокович назвал победителя Уимблдона-2025
Янник Синнер и Карлос Алькарас

Именитый сербский теннисист Новак Джокович, на счету которого 24 трофея Grand Slam, выбрали фаворита в финальной паре Уимблдона-2025 у мужчины:

«Я бы сказал, что для меня Карлос фаворит, но с небольшим преимуществом – из-за того, что выиграл здесь два титула и того, с какой уверенностью он сейчас играет.

Но это всего лишь небольшое преимущество. Потому что Янник тоже невероятно хорошо бьет по мячу. Думаю, это снова будет очень равный матч, как и в Париже».

Алькарас становился чемпионом травяного мейджора в Лондоне в 2023 и 2024 годах.

Ранее Карлос и Янник играли между собой 12 раз на уровне Тура, на счету испанца восемь побед. В частности, они пересеклись между собой в финале Ролан Гаррос, где в супербитве победителем вышел Карлитос.

Финал Уимблдонского турнира состоится 13 июля и начнется в 18:00 по Киеву.

По теме:
Букмекеры не сумели определиться с фаворитом финала Уимблдона у мужчин
Рекорды и достижения, которые покорились Свентек на Уимблдоне-2025
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на финал Уимблдона-2025
Новак Джокович Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 12 июля 2025, 10:01 1
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера

Королевский клуб готов отпустить бразильца за 150 миллионов евро

У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена
Теннис | 13 июля 2025, 07:18 0
У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена
У Свентек – 100 побед на GS за 120 игр. Быстрее это сделала только Серена

12 июля Ига завоевала трофей Уимблдона-2025, переиграв в финале Аманду Анисимову

ФОТО. День рождения Ламина Ямаля начался. Опубликованы первые снимки
Футбол | 13.07.2025, 03:27
ФОТО. День рождения Ламина Ямаля начался. Опубликованы первые снимки
ФОТО. День рождения Ламина Ямаля начался. Опубликованы первые снимки
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Футбол | 12.07.2025, 14:47
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Футбол | 12.07.2025, 20:55
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 1
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 1
Бокс
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
11.07.2025, 09:00 13
Война
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
12.07.2025, 22:41
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32 1
Бокс
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
11.07.2025, 09:36 2
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
11.07.2025, 13:56 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем