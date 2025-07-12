Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг

Испанский центральный защитник баскского «Атлетик Бильбао» Йерай Альварес дисквалифицирован за положительный допинг-тест.

30-летний футболист, всю свою карьеру играющий за «Атлетик» (257 матчей), уже прокомментировал эту информацию в своем Instagram:

«Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест УЕФА оказался положительным после первого матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Эта новость стала для меня огромным ударом, и я, честно говоря, не мог в это поверить, учитывая, что я никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества.

С тех пор как я поборол свою болезнь, я годами прохожу лечение от алопеции, и после изучения этого случая мы определили, что положительный результат был связан с непреднамеренным употреблением мной препарата для профилактики выпадения волос, который содержал запрещенное вещество.

Дисциплинарное производство в настоящее время расследуется и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не уполномочен делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.

Хочу сказать вам всем, что я глубоко сожалею об этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершен, я предоставлю все необходимые объяснения.

Я хочу поблагодарить «Атлетико» за их поддержку и инициативу с самого начала и выразить свое доверие к системе правосудия и спортивным учреждениям».