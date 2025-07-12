Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Испания
12 июля 2025, 12:50 |
1273
1

Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг

Йерай Альварес утверждает, что сознательно не принимал запрещенные вещества

12 июля 2025, 12:50 |
1273
1
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Йерай Альварес

Испанский центральный защитник баскского «Атлетик Бильбао» Йерай Альварес дисквалифицирован за положительный допинг-тест.

30-летний футболист, всю свою карьеру играющий за «Атлетик» (257 матчей), уже прокомментировал эту информацию в своем Instagram:

«Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест УЕФА оказался положительным после первого матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Эта новость стала для меня огромным ударом, и я, честно говоря, не мог в это поверить, учитывая, что я никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества.

С тех пор как я поборол свою болезнь, я годами прохожу лечение от алопеции, и после изучения этого случая мы определили, что положительный результат был связан с непреднамеренным употреблением мной препарата для профилактики выпадения волос, который содержал запрещенное вещество.

Дисциплинарное производство в настоящее время расследуется и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не уполномочен делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.

Хочу сказать вам всем, что я глубоко сожалею об этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершен, я предоставлю все необходимые объяснения.

Я хочу поблагодарить «Атлетико» за их поддержку и инициативу с самого начала и выразить свое доверие к системе правосудия и спортивным учреждениям».

В сезоне 2024/25 Йерай Альварес провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Напомним, недавно в похожую историю с допингом попал украинский вингер Михаил Мудрик, который также утверждает, что сознательно не употреблял запрещенные вещества.

По теме:
Ламин Ямаль является рекордсменом в нескольких интересных рейтингах
Ровно 6 лет назад Гризманн официально стал игроком Барсы за 120 млн евр
Остался год. Барселона ведет переговоры с 80-миллионным полузащитником
Атлетик Бильбао Ла Лига чемпионат Испании по футболу допинг дисквалификация Михаил Мудрик
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Футбол | 12 июля 2025, 06:23 11
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели
Таблица коэффициентов. Шахтер сделал почин: итоги первой евронедели

В квалификации Лиги Европы Шахтер отгрузил 6 мячей финскому Ильвесу

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12 июля 2025, 04:45 2
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Легендарный швед о Уэйне Руни

Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 12.07.2025, 11:55
Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Футбол | 11.07.2025, 13:56
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Волейбол | 11.07.2025, 21:21
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Украина стартовала в квалификации Евроволея с драматической победы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
Глядя на фото не скажешь что у него облысение.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
10.07.2025, 22:52 158
Футбол
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
Не хватило сил на второй тайм. Динамо проиграло Мидтьюлланду
10.07.2025, 18:52 42
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32
Бокс
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
Месси забил 870-й гол в карьере. Сколько у Роналду?
10.07.2025, 11:32
Футбол
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
ФОТО. Усик и Дюбуа показали свою форму перед реваншем на Уэмбли
11.07.2025, 00:38
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем