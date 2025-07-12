Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Йерай Альварес утверждает, что сознательно не принимал запрещенные вещества
Испанский центральный защитник баскского «Атлетик Бильбао» Йерай Альварес дисквалифицирован за положительный допинг-тест.
30-летний футболист, всю свою карьеру играющий за «Атлетик» (257 матчей), уже прокомментировал эту информацию в своем Instagram:
«Несколько недель назад мне сообщили, что мой допинг-тест УЕФА оказался положительным после первого матча полуфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Эта новость стала для меня огромным ударом, и я, честно говоря, не мог в это поверить, учитывая, что я никогда в жизни не употреблял запрещенные вещества.
С тех пор как я поборол свою болезнь, я годами прохожу лечение от алопеции, и после изучения этого случая мы определили, что положительный результат был связан с непреднамеренным употреблением мной препарата для профилактики выпадения волос, который содержал запрещенное вещество.
Дисциплинарное производство в настоящее время расследуется и является конфиденциальным, поэтому я временно отстранен и не уполномочен делать какие-либо дальнейшие публичные заявления.
Хочу сказать вам всем, что я глубоко сожалею об этой ситуации, но при поддержке клуба я работаю над своей защитой. Я уверен, что смогу вернуться на поле как можно скорее. Как только процесс будет завершен, я предоставлю все необходимые объяснения.
Я хочу поблагодарить «Атлетико» за их поддержку и инициативу с самого начала и выразить свое доверие к системе правосудия и спортивным учреждениям».
В сезоне 2024/25 Йерай Альварес провел 29 матчей на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Напомним, недавно в похожую историю с допингом попал украинский вингер Михаил Мудрик, который также утверждает, что сознательно не употреблял запрещенные вещества.
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