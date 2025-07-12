Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. К Миколенко в Эвертон может переехать еще одна звезда сборной Украины
Испания
12 июля 2025, 22:05 | Обновлено 12 июля 2025, 22:15
1345
2

К Миколенко в Эвертон может переехать еще одна звезда сборной Украины

Клубы АПЛ интересуются Цыганковым

12 июля 2025, 22:05 | Обновлено 12 июля 2025, 22:15
1345
2
К Миколенко в Эвертон может переехать еще одна звезда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

Сообщается, что клубы АПЛ готовы предложить за Цыганкова 20 миллионов евро. Есть три кандидата – новичок лиги «Сандерленд», победитель Кубка Англии «Кристал Пэлес» и «Эвертон», за который играет еще один украинец Виталий Миколенко

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».

По теме:
Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Стало известно, какая позиция Динамо катастрофически нуждается в усилении
Кристал Пэлас Эвертон Сандерленд трансферы Жирона Виталий Цыганков трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Футбол | 12 июля 2025, 17:58 16
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо

Обе украинские команды находятся в топ-100

ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
Футбол | 12 июля 2025, 04:45 4
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»
ИБРАГИМОВИЧ: «Роналду забирал всю славу, а этот парень работал за него»

Легендарный швед о Уэйне Руни

Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Футбол | 12.07.2025, 10:01
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 08:55
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
Футбол | 12.07.2025, 21:47
Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
Известно, почему Металлист 1925 указал на дверь двум опытным игрокам
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alehandro
"Повідомляється"? Дивлюся, що джерела інформації у Спирт.ЮА стають дедалі надійніші...
Ответить
0
oleko72
А что, в сборной Украины есть звезды?
Ответить
-5
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
РОНАЛДО: «Это самый сильный футболист, против которого я играл»
11.07.2025, 05:28
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
11.07.2025, 10:50
Бокс
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
Первая ракетка – out. Анисимова выбила Соболенко и вышла в финал Уимблдона
10.07.2025, 18:15 41
Теннис
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
Аль-Шейх готовит самый большой бой в истории. Там будет экс-соперник Усика
12.07.2025, 01:25 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
10.07.2025, 17:11 2
Футбол
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем