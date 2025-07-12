К Миколенко в Эвертон может переехать еще одна звезда сборной Украины

Вингер каталонской «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков может в скором времени сменить клубную прописку.

Сообщается, что клубы АПЛ готовы предложить за Цыганкова 20 миллионов евро. Есть три кандидата – новичок лиги «Сандерленд», победитель Кубка Англии «Кристал Пэлес» и «Эвертон», за который играет еще один украинец Виталий Миколенко

В сезоне 2024/25 Виктор Цыганков провел за «Жирону» 32 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Каталонская команда завершила чемпионат Испании на 16-й позиции. Цыганков уже третий сезон подряд будет защищать цвета бело-красных.

Ранее Виктор сменил игровой номер в «Жироне».