MLS. Месси снова дубль, Синчук и Сваток вышли на замену, Смоляков в запасе
13 июля прошли 14 матчей американского чемпионата
В период с ночи до утра 13 июля было проведено 14 матчей очередного тура MLS.
«Остин» с украинцем Артёмом Сватком сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0). Артём начал матч на скамейке запасных, но на 57-й минуте тренер выпустил украинца на поле.
Украинский защитник Евгений Чеберко отыграл весь матч за «Коламбус Крю». Он помог своей команде одержать победу в результативной встрече против «Цинциннати» – 4:2.
Легендарный аргентинец Лионель Месси вновь отметился дублем. Благодаря его усилиям «Интер» Майами обыграл «Нэшвилл» со счётом 2:1.
«Орландо Сити» на своём поле сыграл вничью с «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1. Украинский футболист Геннадий Синчук вышел на поле на 63-й минуте, но не сумел повлиять на ход встречи.
Клуб «Лос-Анджелес» спокойно разобрался с «Далласом», оформив победу со счётом 2:0. Украинец Артём Смоляков весь матч провёл на скамейке запасных.
MLS. 13 июля
«Орландо Сити» – «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1
Голы: Охеда, 28 – Овусу, 83 (пен.)
«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:0
Голы: Василев, 9, Дамиани, 24
«Торонто» – «Атланта Юнайтед» – 1:1
Голы: Флорес, 48 – Латте Лат, 90+11
«Цинциннати» – «Коламбус Крю» – 2:4
Голы: Буха, 1, Эвандер, 8 – Росси, 42, Арфстен, 45+3, Робинсон, 59 (автогол), Хабрун, 90+3
«Шарлотт» – «Нью-Йорк Сити» – 2:0
Голы: Токломати, 14, Варгас, 81
«Интер» Майами – «Нэшвилл» – 2:1
Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49
«Миннесота Юнайтед» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 4:1
Голы: Олувасейи, 3, Ебоа, 42, Марканич, 45+5, Росалес, 90+5 – Уилсон, 70
«Остин» – «Нью-Инглэнд Революшн» – 0:0
«Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 2:3
Голы: Йовелич, 67 (пен.), Муньос, 90+6 (пен.) – Моррис, 15, Руснак, 27 (пен.), Феррейра, 45+8
Удаление: Нохоу, 90+4
«Чикаго Файр» – «Сан-Диего» – 1:2
Голы: Кейперс, 87 – Дрейер, 8, 45+3
«Колорадо Рэпидс» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:0
Голы: Харрис, 12, Наварро, 30, Максе, 59
«Реал Солт-Лейк» – «Хьюстон Динамо» – 1:0
Гол: Агада, 42
«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ди Си Юнайтед» – 2:1
Голы: Ройс, 23, Фагундес, 53 – Пирани, 77
«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 2:0
Голы: Ордас, 31, Буанга, 45 (пен.)
Турнирная таблица:
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|22
|13
|4
|5
|37 - 21
|17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт
|43
|2
|Цинциннати
|22
|13
|3
|6
|35 - 31
|17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати
|42
|3
|Нэшвилл
|22
|12
|5
|5
|38 - 25
|17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл
|41
|4
|Коламбус Крю
|22
|11
|8
|3
|38 - 29
|17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс
|41
|5
|Интер Майами
|19
|11
|5
|3
|44 - 30
|17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт
|38
|6
|Орландо Сити
|22
|9
|8
|5
|40 - 29
|17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити
|35
|7
|Нью-Йорк Сити
|21
|9
|4
|8
|27 - 24
|17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити
|31
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|8
|6
|8
|33 - 27
|17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|9
|Шарлотт
|22
|9
|2
|11
|36 - 36
|17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт
|29
|10
|Чикаго Файр
|21
|8
|4
|9
|40 - 38
|17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл
|28
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|21
|6
|7
|8
|26 - 25
|17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл
|25
|12
|Атланта Юнайтед
|21
|4
|7
|10
|23 - 38
|17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед
|19
|13
|ДС Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|18 - 41
|17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр
|19
|14
|Торонто
|21
|4
|6
|11
|24 - 29
|17.07.25 05:30 Сан-Диего - Торонто13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт
|18
|15
|Монреаль Импакт
|22
|3
|6
|13
|19 - 41
|17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт
|15
|Западная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Сан-Диего
|22
|13
|3
|6
|46 - 30
|17.07.25 05:30 Сан-Диего - Торонто13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего
|42
|2
|Миннесота Юнайтед
|22
|11
|7
|4
|39 - 25
|17.07.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего
|40
|3
|Ванкувер Вайткепс
|21
|11
|5
|5
|35 - 25
|17.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Ванкувер Вайткепс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс
|38
|4
|Сиэтл Саундерс
|21
|9
|6
|6
|31 - 28
|17.07.25 05:00 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед
|33
|5
|Портленд Тимберс
|20
|9
|6
|5
|30 - 28
|14.07.25 02:00 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс
|33
|6
|Лос-Анджелес
|19
|9
|5
|5
|35 - 24
|17.07.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес
|32
|7
|Колорадо Рэпидс
|23
|8
|5
|10
|27 - 33
|17.07.25 05:00 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси
|29
|8
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|7
|7
|8
|42 - 37
|17.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Даллас13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс
|28
|9
|Остин
|21
|7
|6
|8
|15 - 23
|17.07.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Остин13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин
|27
|10
|Хьюстон Динамо
|22
|7
|5
|10
|29 - 35
|17.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Ванкувер Вайткепс13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт
|26
|11
|Реал Солт-Лейк
|21
|7
|4
|10
|23 - 28
|17.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк
|25
|12
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|6
|5
|11
|35 - 41
|20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас
|23
|13
|Даллас
|21
|5
|6
|10
|27 - 39
|17.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Даллас13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас
|21
|14
|Сент-Луис Сити
|21
|3
|6
|12
|21 - 34
|14.07.25 02:00 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити
|15
|15
|Лос-Анжелес Гэлакси
|22
|3
|6
|13
|24 - 43
|17.07.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Остин13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси
|15
События матча
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