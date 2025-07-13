MLS. Месси снова дубль, Синчук и Сваток вышли на замену, Смоляков в запасе

В период с ночи до утра 13 июля было проведено 14 матчей очередного тура MLS.

«Остин» с украинцем Артёмом Сватком сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0). Артём начал матч на скамейке запасных, но на 57-й минуте тренер выпустил украинца на поле.

Украинский защитник Евгений Чеберко отыграл весь матч за «Коламбус Крю». Он помог своей команде одержать победу в результативной встрече против «Цинциннати» – 4:2.

Легендарный аргентинец Лионель Месси вновь отметился дублем. Благодаря его усилиям «Интер» Майами обыграл «Нэшвилл» со счётом 2:1.

«Орландо Сити» на своём поле сыграл вничью с «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1. Украинский футболист Геннадий Синчук вышел на поле на 63-й минуте, но не сумел повлиять на ход встречи.

Клуб «Лос-Анджелес» спокойно разобрался с «Далласом», оформив победу со счётом 2:0. Украинец Артём Смоляков весь матч провёл на скамейке запасных.

MLS. 13 июля

«Орландо Сити» – «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1

Голы: Охеда, 28 – Овусу, 83 (пен.)

«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:0

Голы: Василев, 9, Дамиани, 24

«Торонто» – «Атланта Юнайтед» – 1:1

Голы: Флорес, 48 – Латте Лат, 90+11

«Цинциннати» – «Коламбус Крю» – 2:4

Голы: Буха, 1, Эвандер, 8 – Росси, 42, Арфстен, 45+3, Робинсон, 59 (автогол), Хабрун, 90+3

«Шарлотт» – «Нью-Йорк Сити» – 2:0

Голы: Токломати, 14, Варгас, 81

«Интер» Майами – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49

«Миннесота Юнайтед» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 4:1

Голы: Олувасейи, 3, Ебоа, 42, Марканич, 45+5, Росалес, 90+5 – Уилсон, 70

«Остин» – «Нью-Инглэнд Революшн» – 0:0

«Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 2:3

Голы: Йовелич, 67 (пен.), Муньос, 90+6 (пен.) – Моррис, 15, Руснак, 27 (пен.), Феррейра, 45+8

Удаление: Нохоу, 90+4

«Чикаго Файр» – «Сан-Диего» – 1:2

Голы: Кейперс, 87 – Дрейер, 8, 45+3

«Колорадо Рэпидс» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:0

Голы: Харрис, 12, Наварро, 30, Максе, 59

«Реал Солт-Лейк» – «Хьюстон Динамо» – 1:0

Гол: Агада, 42

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ди Си Юнайтед» – 2:1

Голы: Ройс, 23, Фагундес, 53 – Пирани, 77

«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 2:0

Голы: Ордас, 31, Буанга, 45 (пен.)

Турнирная таблица:

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Филадельфия Юнион 22 13 4 5 37 - 21 17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт 13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион 30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион 26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 43 2 Цинциннати 22 13 3 6 35 - 31 17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами 13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю 06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр 29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати 26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати 42 3 Нэшвилл 22 12 5 5 38 - 25 17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю 13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл 06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион 29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл 26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 41 4 Коламбус Крю 22 11 8 3 38 - 29 17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю 13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю 07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю 30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион 26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед 15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс 41 5 Интер Майами 19 11 5 3 44 - 30 17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами 13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл 10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами 06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами 01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю 29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт 38 6 Орландо Сити 22 9 8 5 40 - 29 17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт 06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити 29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати 26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити 15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити 35 7 Нью-Йорк Сити 21 9 4 8 27 - 24 17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити 04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто 29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити 13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити 31 8 Нью-Йорк Ред Буллз 22 8 6 8 33 - 27 17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз 06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед 26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 30 9 Шарлотт 22 9 2 11 36 - 36 17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед 13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити 06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити 29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт 26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт 15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 29 10 Чикаго Файр 21 8 4 9 40 - 38 17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего 06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр 29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт 26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион 15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 28 11 Нью-Инглэнд Революшн 21 6 7 8 26 - 25 17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн 10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами 06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн 29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс 26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 25 12 Атланта Юнайтед 21 4 7 10 23 - 38 17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед 06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед 26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед 13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед 01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед 19 13 ДС Юнайтед 22 4 7 11 18 - 41 17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед 13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед 06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед 29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл 15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед 08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр 19 14 Торонто 21 4 6 11 24 - 29 17.07.25 05:30 Сан-Диего - Торонто 13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед 04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто 29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс 26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз 01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт 18 15 Монреаль Импакт 22 3 6 13 19 - 41 17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт 13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт 06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами 29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити 26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати 15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт 15 Полная таблица