Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. MLS. Месси снова дубль, Синчук и Сваток вышли на замену, Смоляков в запасе
МЛС США
Чикаго Файр
13.07.2025 03:30 – FT 1 : 2
Сан-Диего
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
13 июля 2025, 09:36 | Обновлено 13 июля 2025, 09:52
155
0

MLS. Месси снова дубль, Синчук и Сваток вышли на замену, Смоляков в запасе

13 июля прошли 14 матчей американского чемпионата

13 июля 2025, 09:36 | Обновлено 13 июля 2025, 09:52
155
0
MLS. Месси снова дубль, Синчук и Сваток вышли на замену, Смоляков в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

В период с ночи до утра 13 июля было проведено 14 матчей очередного тура MLS.

«Остин» с украинцем Артёмом Сватком сыграл вничью с «Нью-Инглэнд Революшн» (0:0). Артём начал матч на скамейке запасных, но на 57-й минуте тренер выпустил украинца на поле.

Украинский защитник Евгений Чеберко отыграл весь матч за «Коламбус Крю». Он помог своей команде одержать победу в результативной встрече против «Цинциннати» – 4:2.

Легендарный аргентинец Лионель Месси вновь отметился дублем. Благодаря его усилиям «Интер» Майами обыграл «Нэшвилл» со счётом 2:1.

«Орландо Сити» на своём поле сыграл вничью с «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1. Украинский футболист Геннадий Синчук вышел на поле на 63-й минуте, но не сумел повлиять на ход встречи.

Клуб «Лос-Анджелес» спокойно разобрался с «Далласом», оформив победу со счётом 2:0. Украинец Артём Смоляков весь матч провёл на скамейке запасных.

MLS. 13 июля

«Орландо Сити» – «Клуб де Фут Монреаль» – 1:1

Голы: Охеда, 28 – Овусу, 83 (пен.)

«Филадельфия Юнион» – «Нью-Йорк Ред Буллз» – 2:0

Голы: Василев, 9, Дамиани, 24

«Торонто» – «Атланта Юнайтед» – 1:1

Голы: Флорес, 48 – Латте Лат, 90+11

«Цинциннати» – «Коламбус Крю» – 2:4

Голы: Буха, 1, Эвандер, 8 – Росси, 42, Арфстен, 45+3, Робинсон, 59 (автогол), Хабрун, 90+3

«Шарлотт» – «Нью-Йорк Сити» – 2:0

Голы: Токломати, 14, Варгас, 81

«Интер» Майами – «Нэшвилл» – 2:1

Голы: Месси, 17, 62 – Мухтар, 49

«Миннесота Юнайтед» – «Сан-Хосе Эртквейкс» – 4:1

Голы: Олувасейи, 3, Ебоа, 42, Марканич, 45+5, Росалес, 90+5 – Уилсон, 70

«Остин» – «Нью-Инглэнд Революшн» – 0:0

«Спортинг Канзас-Сити» – «Сиэтл Саундерс» – 2:3

Голы: Йовелич, 67 (пен.), Муньос, 90+6 (пен.) – Моррис, 15, Руснак, 27 (пен.), Феррейра, 45+8

Удаление: Нохоу, 90+4

«Чикаго Файр» – «Сан-Диего» – 1:2

Голы: Кейперс, 87 – Дрейер, 8, 45+3

«Колорадо Рэпидс» – «Ванкувер Уайткэпс» – 3:0

Голы: Харрис, 12, Наварро, 30, Максе, 59

«Реал Солт-Лейк» – «Хьюстон Динамо» – 1:0

Гол: Агада, 42

«Лос-Анджелес Гэлакси» – «Ди Си Юнайтед» – 2:1

Голы: Ройс, 23, Фагундес, 53 – Пирани, 77

«Лос-Анджелес» – «Даллас» – 2:0

Голы: Ордас, 31, Буанга, 45 (пен.)

Турнирная таблица:

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 22 13 4 5 37 - 21 17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 43
2 Цинциннати 22 13 3 6 35 - 31 17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати 42
3 Нэшвилл 22 12 5 5 38 - 25 17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл06.07.25 Нэшвилл 1:0 Филадельфия Юнион29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 41
4 Коламбус Крю 22 11 8 3 38 - 29 17.07.25 03:30 Нэшвилл - Коламбус Крю13.07.25 Цинциннати 2:4 Коламбус Крю07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю30.06.25 Коламбус Крю 1:0 Филадельфия Юнион26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс 41
5 Интер Майами 19 11 5 3 44 - 30 17.07.25 02:30 Цинциннати - Интер Майами13.07.25 Интер Майами 2:1 Нэшвилл10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами01.06.25 Интер Майами 5:1 Коламбус Крю29.05.25 Интер Майами 4:2 Монреаль Импакт 38
6 Орландо Сити 22 9 8 5 40 - 29 17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Орландо Сити 1:2 Цинциннати26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити15.06.25 Колорадо Рэпидс 0:1 Орландо Сити 35
7 Нью-Йорк Сити 21 9 4 8 27 - 24 17.07.25 02:30 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед31.05.25 Нэшвилл 2:2 Нью-Йорк Сити 31
8 Нью-Йорк Ред Буллз 22 8 6 8 33 - 27 17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз 30
9 Шарлотт 22 9 2 11 36 - 36 17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед13.07.25 Шарлотт 2:0 Нью-Йорк Сити06.07.25 Шарлотт 2:2 Орландо Сити29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Филадельфия Юнион 2:1 Шарлотт 29
10 Чикаго Файр 21 8 4 9 40 - 38 17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Цинциннати 2:1 Чикаго Файр29.06.25 Чикаго Файр 3:2 Шарлотт26.06.25 Чикаго Файр 0:1 Филадельфия Юнион15.06.25 Чикаго Файр 0:2 Нэшвилл 28
11 Нью-Инглэнд Революшн 21 6 7 8 26 - 25 17.07.25 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн10.07.25 Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Интер Майами06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Нэшвилл 25
12 Атланта Юнайтед 21 4 7 10 23 - 38 17.07.25 02:30 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед26.06.25 Коламбус Крю 3:1 Атланта Юнайтед13.06.25 Нью-Йорк Сити 4:0 Атланта Юнайтед01.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Атланта Юнайтед 19
13 ДС Юнайтед 22 4 7 11 18 - 41 17.07.25 02:30 Шарлотт - ДС Юнайтед13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед06.07.25 ДС Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед29.06.25 ДС Юнайтед 0:1 Нэшвилл15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед08.06.25 ДС Юнайтед 1:7 Чикаго Файр 19
14 Торонто 21 4 6 11 24 - 29 17.07.25 05:30 Сан-Диего - Торонто13.07.25 Торонто 1:1 Атланта Юнайтед04.07.25 Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс26.06.25 Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз01.06.25 Торонто 0:2 Шарлотт 18
15 Монреаль Импакт 22 3 6 13 19 - 41 17.07.25 02:30 Филадельфия Юнион - Монреаль Импакт13.07.25 Орландо Сити 1:1 Монреаль Импакт06.07.25 Монреаль Импакт 1:4 Интер Майами29.06.25 Монреаль Импакт 1:0 Нью-Йорк Сити26.06.25 Монреаль Импакт 1:3 Цинциннати15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт 15
Полная таблица
Западная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Сан-Диего 22 13 3 6 46 - 30 17.07.25 05:30 Сан-Диего - Торонто13.07.25 Чикаго Файр 1:2 Сан-Диего06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего 42
2 Миннесота Юнайтед 22 11 7 4 39 - 25 17.07.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Миннесота Юнайтед26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Миннесота Юнайтед 2:4 Сан-Диего 40
3 Ванкувер Вайткепс 21 11 5 5 35 - 25 17.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Ванкувер Вайткепс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс26.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:5 Сан-Диего15.06.25 Коламбус Крю 2:1 Ванкувер Вайткепс 38
4 Сиэтл Саундерс 21 9 6 6 31 - 28 17.07.25 05:00 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс07.07.25 Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Крю29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин09.06.25 Ванкувер Вайткепс 3:0 Сиэтл Саундерс02.06.25 Сиэтл Саундерс 2:3 Миннесота Юнайтед 33
5 Портленд Тимберс 20 9 6 5 30 - 28 14.07.25 02:00 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс06.07.25 Портленд Тимберс 2:1 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Торонто 3:0 Портленд Тимберс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити29.05.25 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс 33
6 Лос-Анджелес 19 9 5 5 35 - 24 17.07.25 03:30 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс30.06.25 Лос-Анджелес 0:1 Ванкувер Вайткепс09.06.25 Лос-Анджелес 3:1 Спортинг Канзас-Сити25.05.25 Монреаль Импакт 2:2 Лос-Анджелес 32
7 Колорадо Рэпидс 23 8 5 10 27 - 33 17.07.25 05:00 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс13.07.25 Колорадо Рэпидс 3:0 Ванкувер Вайткепс10.07.25 Лос-Анджелес 3:0 Колорадо Рэпидс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Колорадо Рэпидс26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси 29
8 Сан-Хосе Эртквейкс 22 7 7 8 42 - 37 17.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Даллас13.07.25 Миннесота Юнайтед 4:1 Сан-Хосе Эртквейкс06.07.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс14.06.25 Портленд Тимберс 1:1 Сан-Хосе Эртквейкс 28
9 Остин 21 7 6 8 15 - 23 17.07.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Остин13.07.25 Остин 0:0 Нью-Инглэнд Революшн29.06.25 Сиэтл Саундерс 2:0 Остин15.06.25 Остин 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз08.06.25 Колорадо Рэпидс 0:2 Остин01.06.25 Сан-Диего 2:0 Остин 27
10 Хьюстон Динамо 22 7 5 10 29 - 35 17.07.25 03:30 Хьюстон Динамо - Ванкувер Вайткепс13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Сан-Диего 3:4 Хьюстон Динамо29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Миннесота Юнайтед 3:1 Хьюстон Динамо15.06.25 Хьюстон Динамо 1:3 Монреаль Импакт 26
11 Реал Солт-Лейк 21 7 4 10 23 - 28 17.07.25 05:30 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк13.07.25 Реал Солт-Лейк 1:0 Хьюстон Динамо06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк15.06.25 Реал Солт-Лейк 2:0 ДС Юнайтед01.06.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:0 Реал Солт-Лейк 25
12 Спортинг Канзас-Сити 22 6 5 11 35 - 41 20.07.25 03:30 Спортинг Канзас-Сити - Нью-Йорк Сити13.07.25 Спортинг Канзас-Сити 2:3 Сиэтл Саундерс05.07.25 Колорадо Рэпидс 1:2 Спортинг Канзас-Сити29.06.25 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк26.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас 23
13 Даллас 21 5 6 10 27 - 39 17.07.25 05:30 Сан-Хосе Эртквейкс - Даллас13.07.25 Лос-Анджелес 2:0 Даллас05.07.25 Даллас 1:2 Миннесота Юнайтед29.06.25 Даллас 2:3 Сан-Диего26.06.25 Даллас 2:4 Сан-Хосе Эртквейкс15.06.25 Спортинг Канзас-Сити 2:4 Даллас 21
14 Сент-Луис Сити 21 3 6 12 21 - 34 14.07.25 02:00 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс06.07.25 Реал Солт-Лейк 3:2 Сент-Луис Сити29.06.25 Хьюстон Динамо 1:0 Сент-Луис Сити26.06.25 Сент-Луис Сити 2:4 Орландо Сити14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси09.06.25 Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити 15
15 Лос-Анжелес Гэлакси 22 3 6 13 24 - 43 17.07.25 05:30 Лос-Анжелес Гэлакси - Остин13.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 2:1 ДС Юнайтед05.07.25 Лос-Анжелес Гэлакси 3:0 Ванкувер Вайткепс29.06.25 Сан-Хосе Эртквейкс 1:1 Лос-Анжелес Гэлакси26.06.25 Колорадо Рэпидс 2:0 Лос-Анжелес Гэлакси14.06.25 Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анжелес Гэлакси 15
Полная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Чикаго Файр).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Андерс Драйер (Сан-Диего).
По теме:
Сент-Луис Сити – Портленд Тимберс. Прогноз и анонс на матч MLS
Месси оформил 169-й дубль в карьере. Сколько у Роналду?
Месси приблизился к Пеле по забитым со штрафных. Но до лидера еще далеко
Major League Soccer (MLS) Хьюстон Динамо Лионель Месси Ди Си Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион Цинциннати (MLS) Орландо Сити Реал Солт-Лейк Нью-Инглэнд Революшн Чикаго Файр Сан-Хосе Эртквейкс Интер Майами Атланта Юнайтед Нэшвилл (MLS) Шарлотт (MLS) Клуб де Фут Монреаль Артем Смоляков Сан-Диего (MLS) Торонто (MLS) Коламбус Крю Нью-Йорк Сити Миннесота Юнайтед Остин (MLS) Спортинг Канзас-Сити Сиэтл Саундерс Колорадо Рэпидс Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес (MLS) Лос-Анджелес Гэлакси Даллас (MLS) Александр Сваток Геннадий Синчук Евгений Чеберко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу
Футбол | 13 июля 2025, 09:51 0
Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу
Экс-звезда Ливерпуля выбрал новый клуб. Он переедет в катарскую лигу

Роберто Фирмино находится в шаге от перехода в «Аль-Садда»

Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Теннис | 12 июля 2025, 19:10 89
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона
Что это было? Свентек прописала Анисимовой 6:0, 6:0 и взяла титул Уимблдона

Ига менее чем за час уничтожила Аманду в финале травяного мейджора в Лондоне

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 12.07.2025, 22:41
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13.07.2025, 08:39
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Футбол | 12.07.2025, 20:55
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Динамо отправит в аренду сына легенды клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
Дежавю Мудрика. Легенда из клуба Ла Лиги дисквалифицирован за допинг
12.07.2025, 12:50 2
Футбол
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
Олег ФЕДОРЧУК: «Надолго в Шахтере он не задержится»
11.07.2025, 13:56 1
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
Обновлен рейтинг Золотого мяча после того, как ПСЖ разгромил Реал на КЧМ
12.07.2025, 06:13 3
Футбол
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
Отбор на Евроволей-2026. Украина бьет Италию у нее на поле
13.07.2025, 00:22 9
Волейбол
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
Луис ЭНРИКЕ: «Сейчас он лучший тренер в футболе, а вы его уничтожаете»
12.07.2025, 20:42 1
Футбол
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем