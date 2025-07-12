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Англия
12 июля 2025, 14:47 |
766
0

ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного

Спортивный директор Луиш Кампуш отказался продолжать переговоры с «Борнмутом»

12 июля 2025, 14:47 |
766
0
ПСЖ сообщил важные новости о трансфере Забарного
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины и английского «Борнмута» Илья Забарный с высокой вероятностью останется играть в нынешнем клубе.

В услугах 22-летнего футболиста был заинтересован французский ПСЖ, но спортивный директор Луиш Кампуш принял непростое решение прекратить переговоры с представителем Английской Премьер-лиги.

По информации французской прессы, ПСЖ связался с окружением украинского защитника и сообщил, что больше не намерен повышать трансферное предложение. Парижский клуб не может позволить себе заплатить 70 млн евро, которые требует «Борнмут» из-за финансового фейр-плей.

Клуб Лиги 1 сделал два предложение, последнее из которых составляло 60 млн евро. Кампуш сообщил, что переговоры с «вишнями» будут прекращены из-за нежелания английской команды идти на компромис.

В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Ильи составляет 42 млн евро.

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Борнмут ПСЖ Илья Забарный Луиш Кампуш трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник
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