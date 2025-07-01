Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный попал в десятку самых дорогих защитников мира. На каком месте?
Англия
01 июля 2025, 08:39 | Обновлено 01 июля 2025, 08:44
396
0

Забарный попал в десятку самых дорогих защитников мира. На каком месте?

Игрок английского «Борнмута» и сборной Украины разместился на шестой позиции

01 июля 2025, 08:39 | Обновлено 01 июля 2025, 08:44
396
0
Забарный попал в десятку самых дорогих защитников мира. На каком месте?
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих центральных защитников мира, где нашлось место представителю сборной Украины.

Лидером стал талантливый защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро. В тройку лучших по этому показателю попали Пьеро Инкапье из немецкого «Байера» и представитель мадридского «Реала» Дин Хейсен.

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный разместился на шестой позиции. Ориентировочная стоимость 22-летнего футболиста составляет 67,1 млн евро.

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира (по версии CIES):

  1. Пау Кубарси («Барселона») – 109,6 млн евро
  2. Пьеро Инкапье («Байер») – 88,5 млн евро.
  3. Дин Хейсен («Реал») – 85
  4. Леви Колвилл («Челси») – 83,1
  5. Уильям Салиба («Арсенал») – 79
  6. Илья Забарный («Борнмут») – 67,1
  7. Уиллиан Пачо («Айнтрахт») – 65,5
  8. Алессандро Бастони («Интер») – 63,4
  9. Мурильо («Ноттингем Форест») – 60,3
  10. Габриэл Магальяес («Арсенал») – 59,9

Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского «Динамо» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

По теме:
Реал Мадрид – Ювентус. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Две громкие сенсации. Определена третья четвертьфинальная пара КЧМ-2025
Реал – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала клубного чемпионата мира
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Борнмут Пау Кубарси Пьеро Инкапье Барселона Байер Дин Хейсен Реал Мадрид Леви Колуилл Челси Вильям Салиба Арсенал Лондон Уильян Пачо Айнтрахт Франкфурт Алессандро Бастони Интер Милан Джейсон Мурильо Ноттингем Форест Габриэл Магальяес рейтинг финансы CIES
Николай Титюк Источник: CIES
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Теннис | 30 июня 2025, 14:15 25
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025
Уверенный старт: Свитолина разгромила первую соперницу на Уимблдоне-2025

Элина в двух сетах разобралась с Анной Бондар в 1/64 финала травяного мейджора

Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Футбол | 01 июля 2025, 06:45 5
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ
Еще один вылет европейцев. Ман Сити сенсационно уступил Аль-Хилялю на КЧМ

Команды выдали шоу и забили семь голов на двоих

Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 09:22
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Дембеле обратился к Месси после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Футбол | 30.06.2025, 08:34
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из КЧМ-2025
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, в котором играет украинец, отстранен от еврокубков
Футбол | 01.07.2025, 07:30
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, в котором играет украинец, отстранен от еврокубков
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб, в котором играет украинец, отстранен от еврокубков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
Место Усика удивляет. Обнародован рейтинг лучших боксеров современности
29.06.2025, 19:23 18
Бокс
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
Украина в третий раз в истории выиграла Золотую Евролигу по волейболу
29.06.2025, 22:12 25
Волейбол
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. Определена вторая четвертьфинальная пара
30.06.2025, 06:23 1
Футбол
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
ФОТО. Ему перекладина по плечо. На сборах Шахтера – вратарь с ростом 206 см
29.06.2025, 19:37 3
Футбол
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
«Усик растерялся, ему не нравится». Известный тренер – об реванше с Дюбуа
30.06.2025, 04:42 2
Бокс
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
Третья победа подряд. Украина с камбэком одолела Болгарию в Лиге наций
29.06.2025, 20:27 25
Волейбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я больше не буду с ним общаться»
29.06.2025, 08:20 4
Футбол
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
У Динамо будет новая «восьмерка». Уже есть подтверждение от игрока
30.06.2025, 14:05
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем