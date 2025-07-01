Забарный попал в десятку самых дорогих защитников мира. На каком месте?

Международный центр спортивных исследований (CIES) составил рейтинг самых дорогих центральных защитников мира, где нашлось место представителю сборной Украины.

Лидером стал талантливый защитник испанской «Барселоны» Пау Кубарси, которого оценили в 109,6 млн евро. В тройку лучших по этому показателю попали Пьеро Инкапье из немецкого «Байера» и представитель мадридского «Реала» Дин Хейсен.

Защитник английского «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный разместился на шестой позиции. Ориентировочная стоимость 22-летнего футболиста составляет 67,1 млн евро.

Рейтинг самых дорогих центральных защитников мира (по версии CIES):

Пау Кубарси («Барселона») – 109,6 млн евро Пьеро Инкапье («Байер») – 88,5 млн евро. Дин Хейсен («Реал») – 85 Леви Колвилл («Челси») – 83,1 Уильям Салиба («Арсенал») – 79 Илья Забарный («Борнмут») – 67,1 Уиллиан Пачо («Айнтрахт») – 65,5 Алессандро Бастони («Интер») – 63,4 Мурильо («Ноттингем Форест») – 60,3 Габриэл Магальяес («Арсенал») – 59,9

Забарный перебрался в чемпионат Англии из киевского «Динамо» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 22,7 млн евро. В сезоне 2024/25 украинский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.