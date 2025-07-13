18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая является первой ракеткой болот, ответила на вопрос, стоит ли убрать «нейтральный» статуc:

«Когда я играю в теннис – думаю, как и все мы, теннисисты – мы не особо задумываемся о том, что происходит в мире. Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе и стараться жить своей жизнью и получать от нее удовольствие.

Война в Украине и действия путина? Я могу сказать, что я за мир. И просто надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро разрешится».

Портал «Большой теннис Украины» предоставил краткую информацию о «нейтральности» Андреевой:

В прошлом году Мирра Андреева завоевала серебро на Олимпийских играх в парном разряде, выступая в дуэте с Дианой Шнайдер. За этот успех обе спортсменки получили денежные премии от рф. Позже Мирра вместе с сестрой Эрикой встретилась с губернатором красноярского края Михаилом Котюковым.

На тот момент глава региона только что вернулся с визита на оккупированные территории Украины, где посещал российских военных, участвующих в так называемой «специальной военной операции». С начала полномасштабного конфликта Андреева неоднократно ставила отметки «нравится» под публикациями с антиукраинским содержанием, а также под поздравлениями владимиру путину с днем рождения.

Последним турниром Андреевой был Уимблдон, на котором она, к счастью, потерпела поражение от Белинды Бенчич в матче 1/4 финала.