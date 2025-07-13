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13 июля 2025, 08:04 |
1281
6

Первая ракетка рф АНДРЕЕВА: «Война в Украине? Я могу сказать, что я за мир»

Мирра ответила, пришло ли время убрать «нейтральный» статус в теннисе

13 июля 2025, 08:04 |
1281
6
Первая ракетка рф АНДРЕЕВА: «Война в Украине? Я могу сказать, что я за мир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирра Андреева

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, которая является первой ракеткой болот, ответила на вопрос, стоит ли убрать «нейтральный» статуc:

«Когда я играю в теннис – думаю, как и все мы, теннисисты – мы не особо задумываемся о том, что происходит в мире. Мы просто стараемся сосредоточиться на своей игре и думать, как выиграть матч. Для меня лично важно просто думать о теннисе и стараться жить своей жизнью и получать от нее удовольствие.

Война в Украине и действия путина? Я могу сказать, что я за мир. И просто надеюсь, что все, что сейчас происходит, скоро разрешится».

Портал «Большой теннис Украины» предоставил краткую информацию о «нейтральности» Андреевой:

В прошлом году Мирра Андреева завоевала серебро на Олимпийских играх в парном разряде, выступая в дуэте с Дианой Шнайдер. За этот успех обе спортсменки получили денежные премии от рф. Позже Мирра вместе с сестрой Эрикой встретилась с губернатором красноярского края Михаилом Котюковым.

На тот момент глава региона только что вернулся с визита на оккупированные территории Украины, где посещал российских военных, участвующих в так называемой «специальной военной операции». С начала полномасштабного конфликта Андреева неоднократно ставила отметки «нравится» под публикациями с антиукраинским содержанием, а также под поздравлениями владимиру путину с днем рождения.

Последним турниром Андреевой был Уимблдон, на котором она, к счастью, потерпела поражение от Белинды Бенчич в матче 1/4 финала.

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Мирра Андреева российско-украинская война
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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micha(ZAKARPATTJA)
За руським кораблем, давай
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+4
Serhii P.
"я за мір ва всьом мірє" - ти уйобіщне вузькооке чмо, нащадок ординця
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+2
Mystic_Healer
"скоро вирішиться" - кацапка про капітуляцію говорить, болотна курва
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+1
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Chemp83
Скоро закінчиться вже чуємо 4 роки .це смішно .а між тим вже види 950 тисяч руських і 50 тисяч донецьких
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0
Chemp83
У русьуих дебмлів немає такого як у всіх людей що життя це заслуга твоїх батьків і твоя .В них за те що ти живеш на світі і щось маєш треба облмзувати маньків з психічними хворобами типу путіна.А якщо маєш свою думку то засунь її в дупу.Тому зрозуміло жоден не скаже що думає насправді щоб не було проблем 
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0
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