Новый наставник Ворсклы определился с тренерским штабом

Как стало известно Sport.ua, у нового главного тренера перволиговой «Ворсклы» Александра Бабича будет два помощника: Валерий Куценко, входивший в предыдущий тренерский штаб, возглавляемый Желько Любеновичем, и Владимир Белаков, который вместе с Бабичем работал в прошлом сезоне в «Черноморце». За подготовку вратарей будет отвечать Дмитрий Стойко.

По имеющейся информации, первую тренировку в таком составе они проведут в Полтаве 14 июля. По итогам прошлого сезона Ворскла впервые с 1996 года покинула элитный дивизион и будет играть в Первой лиге.

Бабич заменит Желько Любеновича, который покинул команду из-за семейных обстоятельств.