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Украина. Первая лига
12 июля 2025, 19:44 | Обновлено 12 июля 2025, 19:48
1054
1

Новый наставник Ворсклы определился с тренерским штабом

Бабич определился с помощниками

12 июля 2025, 19:44 | Обновлено 12 июля 2025, 19:48
1054
1
Новый наставник Ворсклы определился с тренерским штабом
ФК Мариуполь. Александр Бабич

Как стало известно Sport.ua, у нового главного тренера перволиговой «Ворсклы» Александра Бабича будет два помощника: Валерий Куценко, входивший в предыдущий тренерский штаб, возглавляемый Желько Любеновичем, и Владимир Белаков, который вместе с Бабичем работал в прошлом сезоне в «Черноморце». За подготовку вратарей будет отвечать Дмитрий Стойко.

По имеющейся информации, первую тренировку в таком составе они проведут в Полтаве 14 июля. По итогам прошлого сезона Ворскла впервые с 1996 года покинула элитный дивизион и будет играть в Первой лиге.

Бабич заменит Желько Любеновича, который покинул команду из-за семейных обстоятельств.

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Первая лига Украины Ворскла Полтава Александр Бабич Владимир Белаков Валерий Куценко инсайд Дмитрий Стойко
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Александр Белогубко
Бабич а как же кум БОРОВИК тренер вратарей заберут на фронт
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