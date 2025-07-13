Тренер дебютанта УПЛ – о форварде Динамо: «Другого пути нет»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua откровенно оценил перспективы украинского форварда Владислава Супряги в расположении киевского Динамо.

– Как оцените начало сборов «Динамо»? Супруга впервые за долгое время убил! Как они могут подойти к еврокубкам? И «Эпицентру» в августе с киевлянами играть!

– Я погружен, честно говоря, в свою команду. Нам из «Динамо» играть через три тура. Когда уже будет игра с ними, будем обращать внимание. Супруга? Человек уже сколько лет не играет. Ему нужно, мне кажется, где-то найти какую-то команду, где ему будут доверять просто. Ему нужно восстановить свою игровую форму. Мне так кажется. Иного пути нет.

– То есть аренда ему, вероятнее всего, подойдет?

– Я не могу судить. Ему нужно просто играть. Играть, играть и снова играть. О нем уже забыли. Сколько он не выступает? Ему нужно играть, – сказал Нагорняк.

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