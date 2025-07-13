Яркий дебют. Романчук забил в первом матче за Университатю
Старания украинца не помогли команде добыть три пункта
В субботу, 12 июня, был проведен поединок первого тура чемпионата Румынии между клубами «УТА Арад» и «Университатя» Крайова.
Матч прошел на стадионе «Francisc Neuman» в городе Арад.
С первых минут в стартовом составе гостей вышел бывший игрок «Кривбасса» Александр Романчук. Футболист уже на 13-й минуте отметился забитым мячом и вывел команду вперед. Через несколько минут «Университатя» увеличила преимущество.
После перерыва гости довели счет до разгрома и казалось, что судьба матча уже решена. Однако после 80-й минуты «УТА Арад» устроила настоящий камбэк с голом украинца Дмитрия Поспелова.
В итоге игра завершилась результативной ничьей – 3:3.
Чемпионат Румынии. 1-й тур, 12 июня
«УТА Арад» – «Университатя» Крайова – 3:3
Голы: Костаке, 81, Поспелов, 90+4, Алин, 90+13 – Романчук, 13, Баярам (пенальти), Иван, 49
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