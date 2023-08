ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал героя финала чемпионата мира

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании правого защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля.

Пока аргентинец присоединится к клубу на правах сезонной аренды, но у «лесников» будет возможность выкупить игрока за 11 миллионов евро.

Напомним, Гонсало Монтиэль принял непосредственное участие в победе Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Именно он забил решающий последний пенальти, чем принес аргентинцам первый кубок чемпионов мира со времен Диего Марадоны.

В прошлом сезоне Гонсало отыграл 43 матча за «Севилью», отличившись 1 голом и 3 ассистами. Он выиграл с клубом Лиги Европы.

#NFFC is delighted to announce the signing of Argentina international Gonzalo Montiel ❤️