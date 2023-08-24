Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал героя финала чемпионата мира
Англия
24 августа 2023, 13:05 |
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал героя финала чемпионата мира

Гонсало Монтиэль покинул «Севилью» и присоединился к «лесникам»

24 августа 2023, 13:05 |
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал героя финала чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Монтиэль

Английский «Ноттингем Форест» официально объявил о подписании правого защитника «Севильи» Гонсало Монтиэля.

Пока аргентинец присоединится к клубу на правах сезонной аренды, но у «лесников» будет возможность выкупить игрока за 11 миллионов евро.

Напомним, Гонсало Монтиэль принял непосредственное участие в победе Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Именно он забил решающий последний пенальти, чем принес аргентинцам первый кубок чемпионов мира со времен Диего Марадоны.

В прошлом сезоне Гонсало отыграл 43 матча за «Севилью», отличившись 1 голом и 3 ассистами. Он выиграл с клубом Лиги Европы.

По теме:
Манчестер Сити настаивает на трансфере Матеуса Нунеса
Источник: Максимом Таловеровым интересовались 3 клуба Бундеслиги и Динамо
Лацио и ПАОК пока не могут договориться по Маркосу Антонио
Гонсало Монтиэль Ноттингем Форест Севилья трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник ФК Ноттингем Форест
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
Футбол | 24 августа 2023, 05:14 1
Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»
Максим ХЛАНЬ: «Имею конкретные предложения из Дании и Испании»

20-летний футболист рассказал о своих планах

Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Волейбол | 23 августа 2023, 20:15 13
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

В четырех партиях подопечные Ивана Петкова победили команду Словении

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Футбол | 23.08.2023, 20:34
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ отправил Ковпака в отставку
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Футбол | 23.08.2023, 14:35
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Футбол | 23.08.2023, 23:23
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Спартак Трнава – Днепр-1 – 1:1. Два удаления. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
Стала известна оценка Зинченко за его первый официальный матч за 3 месяца
22.08.2023, 09:30 5
Футбол
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Роналду оскорбил арбитра и толкнул тренера
23.08.2023, 07:55 16
Футбол
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
Суперкамбэк! Аль-Наср с Роналду забил 3 гола в конце матча азиатской ЛЧ
22.08.2023, 22:53 6
Футбол
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
Уже пять сборных досрочно вышли в 1/8 финала женского чемпионата Европы
22.08.2023, 14:15
Волейбол
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
Заканчивали матч вдевятером. Днепр-1 сыграл вничью со Спартаком из Трнавы
23.08.2023, 21:34 75
Футбол
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
22.08.2023, 11:25 4
Футбол
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
Днепр-1 определился с тренером. Он возглавит команду в ответном матче ЛК
22.08.2023, 22:34 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем