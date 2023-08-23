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Италия
23 августа 2023, 18:31 |
203
0

Фенербахче продолжил попытки подписать хавбека Милана

Турецкий клуб сделал повторное предложение по трансферу Раде Крунича

23 августа 2023, 18:31 |
203
0
Фенербахче продолжил попытки подписать хавбека Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Раде Крунич

Турецкий «Фенербахче» продолжает пытаться подписать полузащитника итальянского «Милана» Раде Крунича, сообщает Николо Скира.

Сегодня «Фенербахче» сделает повторное предложение по трансферу 29-летнего боснийца. Предыдущее предложение в сумме 5 миллионов евро сразу и 2 миллиона бонусами «Милан» отклонил, поскольку хочет получить за Крунича не менее 12 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне в составе «Милана» Раде Крунич сыграл один матч.

Вчера «Милан» объявил о подписании 21-летнего аргентинского полузащитника Марко Пеллегрино.

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Милан Раде Крунич Серия A чемпионат Италии по футболу чемпионат Турции по футболу Фенербахче трансферы Серии A трансферы
Источник Николо Скира
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