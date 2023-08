Фенербахче продолжил попытки подписать хавбека Милана

Турецкий «Фенербахче» продолжает пытаться подписать полузащитника итальянского «Милана» Раде Крунича, сообщает Николо Скира.

Сегодня «Фенербахче» сделает повторное предложение по трансферу 29-летнего боснийца. Предыдущее предложение в сумме 5 миллионов евро сразу и 2 миллиона бонусами «Милан» отклонил, поскольку хочет получить за Крунича не менее 12 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.

В нынешнем сезоне в составе «Милана» Раде Крунич сыграл один матч.

Вчера «Милан» объявил о подписании 21-летнего аргентинского полузащитника Марко Пеллегрино.

