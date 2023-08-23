Фенербахче продолжил попытки подписать хавбека Милана
Турецкий клуб сделал повторное предложение по трансферу Раде Крунича
Турецкий «Фенербахче» продолжает пытаться подписать полузащитника итальянского «Милана» Раде Крунича, сообщает Николо Скира.
Сегодня «Фенербахче» сделает повторное предложение по трансферу 29-летнего боснийца. Предыдущее предложение в сумме 5 миллионов евро сразу и 2 миллиона бонусами «Милан» отклонил, поскольку хочет получить за Крунича не менее 12 миллионов евро. Действующий контракт полузащитника рассчитан до 2027 года.
В нынешнем сезоне в составе «Милана» Раде Крунич сыграл один матч.
Вчера «Милан» объявил о подписании 21-летнего аргентинского полузащитника Марко Пеллегрино.
#Fenerbahce will submit today a new bid to #ACMilan to try to sign Rade #Krunic. The last one (€5M + 2M as bonuses) has been rejected, because #Milan ask €12M for the midfielder, who has an important role in #Pioli’s plans. For Krunic ready a contract until 2027 (€3,5M/year)— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2023
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