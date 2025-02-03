Динамо U-19 – Вечиста – 2:4. Тяжелый поединок. Видео голов и обзор матча

«Динамо» U-19 продолжает подготовку к матчу 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против итальянской «Аталанты» и второй части сезона. В контрольном матче команда Игоря Костюка сыграла с польской «Вечистой».

Подопечные Игоря Костюка провели очередной спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции против одного из лидеров третьего по силе дивизиона Польши – краковской «Вечисты».

Поединок получился трудным для «бело-синих». В первом тайме соперник вышел вперед, реализовав выход один на один с голкипером. Отыграться удалось еще до перерыва, когда Коробов прорвался по правому флангу, отпасовал в центр на Осипенко, и Кирилл из района 11-метровой отметки пробил точно в угол.

Во втором тайме поляки снова вышли вперед. После подачи со штрафного с правого фланга мяч пролетел мимо всех футболистов и предательски залетел в дальний угол. И снова динамовцам удалось отыграться. Кремчанин закрутил мяч со штрафного, вратарь парировал перед собой, а первым на добивание успел Владислав Герич, переправив сферу под перекладину.

Впрочем, вырвать победу или хотя бы удержать ничью «бело-синим» не удалось. Сначала вингер «Вечисты» прорвался левым флангом, отпасовал на партнера, буквально занесшего мяч в ворота с метра. А окончательный счет соперник установил после точного удара из пределов штрафной.

В итоге, 2:4 – поражение «Динамо» U-19. Команда Игоря Костюка продолжает целенаправленную подготовку к матчу Юношеской Лиги УЕФА с итальянской «Аталантой», которое состоится во вторник, 11 февраля, в турецком Манавгате.

Товарищеский матч. Турция

«Динамо» U-19 – «Вечиста» (Польша) – 2:4

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