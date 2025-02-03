Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо U-19 – Вечиста – 2:4. Тяжелый поединок. Видео голов и обзор матча
Молодежные турниры
03 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:15
237
0

Динамо U-19 – Вечиста – 2:4. Тяжелый поединок. Видео голов и обзор матча

Подопечные Игоря Костюка уступили польскому клубу

03 февраля 2025, 12:14 | Обновлено 03 февраля 2025, 12:15
237
0
Динамо U-19 – Вечиста – 2:4. Тяжелый поединок. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо

«Динамо» U-19 продолжает подготовку к матчу 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА против итальянской «Аталанты» и второй части сезона. В контрольном матче команда Игоря Костюка сыграла с польской «Вечистой».

Подопечные Игоря Костюка провели очередной спарринг в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции против одного из лидеров третьего по силе дивизиона Польши – краковской «Вечисты».

Поединок получился трудным для «бело-синих». В первом тайме соперник вышел вперед, реализовав выход один на один с голкипером. Отыграться удалось еще до перерыва, когда Коробов прорвался по правому флангу, отпасовал в центр на Осипенко, и Кирилл из района 11-метровой отметки пробил точно в угол.

Во втором тайме поляки снова вышли вперед. После подачи со штрафного с правого фланга мяч пролетел мимо всех футболистов и предательски залетел в дальний угол. И снова динамовцам удалось отыграться. Кремчанин закрутил мяч со штрафного, вратарь парировал перед собой, а первым на добивание успел Владислав Герич, переправив сферу под перекладину.

Впрочем, вырвать победу или хотя бы удержать ничью «бело-синим» не удалось. Сначала вингер «Вечисты» прорвался левым флангом, отпасовал на партнера, буквально занесшего мяч в ворота с метра. А окончательный счет соперник установил после точного удара из пределов штрафной.

В итоге, 2:4 – поражение «Динамо» U-19. Команда Игоря Костюка продолжает целенаправленную подготовку к матчу Юношеской Лиги УЕФА с итальянской «Аталантой», которое состоится во вторник, 11 февраля, в турецком Манавгате.

Товарищеский матч. Турция

«Динамо» U-19 – «Вечиста» (Польша) – 2:4

Видео голов и обзор матча

По теме:
Провели два спарринга. Шахтер U-19 сыграл с Вайле и Гонведом
Решение принял Ашур. К Полесью присоединится 21-летний защитник
Поражение Григорчука. ЛНЗ на сборах в Испании проиграл команде из Канады
Динамо Киев U-19 Вечиста Краков Кирилл Осипенко Владислав Герич Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Сергій Турчак Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
Футбол | 02 февраля 2025, 23:18 1
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине
«Теперь я могу рассказать. Это внутренняя история». Каньисарес – о Лунине

Легенда испанского футбола вспомнил матч между Реалом и Манчестер Сити

Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 19:25 4
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце
Стало известно, сколько заработала Ястремская за выход в финал в Линце

2 февраля в решающем поединке украинка проиграла Александровой в трех сетах

Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера
Футбол | 03.02.2025, 12:12
Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера
Названа сума, которую Динамо готово отдать за вингера-легионера
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Футбол | 03.02.2025, 08:20
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Зинедин ЗИДАН: «Я жалею, что так и не поиграл с этим футболистом»
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Футбол | 03.02.2025, 11:48
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Защитник сборной Украины: «Уйдет Судаков, стоимость УПЛ упадет»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
Определен победитель чемпионата мира 2025 по гандболу среди мужчин
02.02.2025, 20:49 2
Другие виды
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
Динамо получило официальное предложение от клуба АПЛ о переходе Бражко
01.02.2025, 14:40 116
Футбол
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
02.02.2025, 10:58 1
Футбол
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
Майк Тайсон назвал боксера, которого он бы никогда не смог победить
01.02.2025, 08:48 5
Бокс
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
Почему Шахтер решил продать Зубкова, которого считали лидером команды
02.02.2025, 13:48 26
Футбол
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
Клуб Первой лиги хочет вернуть Зинченко, Лунина и Малиновского в Украину
01.02.2025, 10:07 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем