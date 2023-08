Манчестер Юнайтед близок к подписанию вратаря Фенербахче

Английский «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию вратаря турецкого «Фенербахче» Алтая Байындыра, сообщает Фабрицио Романо.

За трансфер 25-летнего Алтая «Манчестер Юнайтед» заплатит 7 миллионов евро. Сегодня в Афинах турок прошел медосмотр, на котором были представители тренерского штаба «МЮ», и вернулся в Стамбул.

В нынешнем сезоне в составе «Фенербахче» Алтай Байындыр сыграл четыре матча, из которых два — без пропущенных голов. В остальных играх вратарь в общей сложности пропустил два гола.

Напомним, что «Фенербахче» ведет переговоры о трансфере вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

Altay Bayindir returns to Istanbul after medical check with Manchester United in Athens 🔴🛩️🇹🇷 #MUFC Man United staff today also in Athens for Bayindir’s medical tests. Next steps to follow soon. 📸 @yagosabuncuoglu pic.twitter.com/rxPEjm3Mre

Understand Fenerbahçe are closing in on Dominik Livaković transfer as new goalkeeper — it could be completed in 24 hours with player travelling already on Wednesday 🚨🟡🔵 #Fenerbahçe



🔴 Altay Bayindir could join Manchester United on €7m deal — up to #MUFC after initial talks. pic.twitter.com/RFQ8sejiO3