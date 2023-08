Кристал Пэлас присматривается к вратарю Манчестер Юнайтед

Лондонский «Кристал Пелас» заинтересован во вратаре «Манчестер Юнайтед» Дине Хендерсоне, сообщает Фабрицио Романо.

Клуб из Кройдона ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и Хендерсоном, который прошлый сезон провел в аренде в «Ноттингем Форест». Ожидается, что «МЮ» отпустит своего вратаря.

В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» Хендерсон сыграл 20 матчей, в которых пропустил 33 гола, в шести матчах 26-летний вратарь не пропускал.

Crystal Palace are currently ahead of Nottingham Forest in the race to sign Dean Henderson 🔵🔴 #CPFC



Negotiations continue on both club and player side. Henderson, still expected to leave Man Utd. pic.twitter.com/IiXUE75PfT