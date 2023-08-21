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Англия
21 августа 2023, 18:15 | Обновлено 21 августа 2023, 19:18
368
0

Кристал Пэлас присматривается к вратарю Манчестер Юнайтед

Кристал Пелас вступил в борьбу за Дина Хендерсона

21 августа 2023, 18:15 | Обновлено 21 августа 2023, 19:18
368
0
Кристал Пэлас присматривается к вратарю Манчестер Юнайтед
Twitter (Фабрицио Романо). Дин Хендерсон

Лондонский «Кристал Пелас» заинтересован во вратаре «Манчестер Юнайтед» Дине Хендерсоне, сообщает Фабрицио Романо.

Клуб из Кройдона ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и Хендерсоном, который прошлый сезон провел в аренде в «Ноттингем Форест». Ожидается, что «МЮ» отпустит своего вратаря.

В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» Хендерсон сыграл 20 матчей, в которых пропустил 33 гола, в шести матчах 26-летний вратарь не пропускал.

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Дин Хендерсон Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы
Источник Фабрицио Романо
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