Кристал Пэлас присматривается к вратарю Манчестер Юнайтед
Кристал Пелас вступил в борьбу за Дина Хендерсона
Лондонский «Кристал Пелас» заинтересован во вратаре «Манчестер Юнайтед» Дине Хендерсоне, сообщает Фабрицио Романо.
Клуб из Кройдона ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» и Хендерсоном, который прошлый сезон провел в аренде в «Ноттингем Форест». Ожидается, что «МЮ» отпустит своего вратаря.
В прошлом сезоне в составе «Ноттингем Форест» Хендерсон сыграл 20 матчей, в которых пропустил 33 гола, в шести матчах 26-летний вратарь не пропускал.
Crystal Palace are currently ahead of Nottingham Forest in the race to sign Dean Henderson 🔵🔴 #CPFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 21, 2023
Negotiations continue on both club and player side. Henderson, still expected to leave Man Utd. pic.twitter.com/IiXUE75PfT
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