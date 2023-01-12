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Англия
12 января 2023, 21:35 | Обновлено 12 января 2023, 21:38
440
0

МЮ запретит Ноттингему выпустить основного вратаря в 1/2 финала Кубка Лиги

Дин Хендерсон не сыграет против «красных дьяволов»

12 января 2023, 21:35 | Обновлено 12 января 2023, 21:38
440
0
МЮ запретит Ноттингему выпустить основного вратаря в 1/2 финала Кубка Лиги
Twitter. Дин Хендерсон

Основной голкипер английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон не сможет сыграть в матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».

В Англии существует правило, что арендованный футболист может выйти на поле против своего бывшего клуба только в том случае, если тот дает свое добро. «Ноттингем» арендовал Хендерсона до конца сезона у «МЮ», а «красные дьяволы» Хендерсону появиться на поле.

Первая встреча команд состоится на неделе, начинающейся 23 января, вторая – спустя неделю.

Отметим, что в текущем сезоне Дин отстоял за «Ноттингем» 19 матчей во всех турнирах.

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Дин Хендерсон Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест аренда игрока Кубок английской лиги по футболу
Источник Manchester Evening News
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