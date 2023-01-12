МЮ запретит Ноттингему выпустить основного вратаря в 1/2 финала Кубка Лиги
Дин Хендерсон не сыграет против «красных дьяволов»
Основной голкипер английского футбольного клуба «Ноттингем Форест» Дин Хендерсон не сможет сыграть в матче 1/2 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Юнайтед».
В Англии существует правило, что арендованный футболист может выйти на поле против своего бывшего клуба только в том случае, если тот дает свое добро. «Ноттингем» арендовал Хендерсона до конца сезона у «МЮ», а «красные дьяволы» Хендерсону появиться на поле.
Первая встреча команд состоится на неделе, начинающейся 23 января, вторая – спустя неделю.
Отметим, что в текущем сезоне Дин отстоял за «Ноттингем» 19 матчей во всех турнирах.
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