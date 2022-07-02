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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал голкипера Манчестер Юнайтед
Англия
02 июля 2022, 13:40 |
445
0

ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал голкипера Манчестер Юнайтед

Дин Хендерсон продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

02 июля 2022, 13:40 |
445
0
ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал голкипера Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест. Дин Хендерсон

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.

Арендное соглашение рассчитано на один год. Опция выкупа в нем не предусмотрена.

В прошлом сезоне на счету Хендерсона 5 матчей ща «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего голкипера оценивается в 18 миллионов евро.

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