Англия02 июля 2022, 13:40 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Новичок АПЛ арендовал голкипера Манчестер Юнайтед
Дин Хендерсон продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»
02 июля 2022, 13:40 |
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Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о том, что клуб взял в аренду голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона.
Арендное соглашение рассчитано на один год. Опция выкупа в нем не предусмотрена.
В прошлом сезоне на счету Хендерсона 5 матчей ща «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего голкипера оценивается в 18 миллионов евро.
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