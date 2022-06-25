Источник: Ноттингем Форест арендовал голкипера у Ман Юнайтед
25-летний вратарь Дин Хендерсон присоединится к лесникам на один сезон
Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» договорился с «Манчестер Юнайтед» по аренду вратаря Дина Хендерсона, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
25-летний английский голкипер присоединится к лесникам на один сезон (2022/23). Контракт не будет предусматривать опцию выкупа игрока. По окончании сезона Хендерсон вернется в лагерь красных дьяволов.
Ожидается, что официально о сделке будет объявлено после того, как Хендерсон пройдет медосмотр для своей новой команды.
В сезоне 2021/22 Дин Хендерсон сыграл за МЮ всего 5 матчей во всех турнирах (по разу в ЛЧ, кубке Англии и кубке лиги, а также дважды за резервистов).
Done deal, confirmed. Manchester United goalkeeper Dean Henderson will join Nottingham Forest on a loan deal until June 2023. Here we go. 🚨🏴 #NFFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 24, 2022
No buy option included after further talks between clubs. Deal agreed - it will be signed once Dean Henderson returns. #MUFC pic.twitter.com/DN69uc1aTB
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