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Англия
25 июня 2022, 05:19 | Обновлено 25 июня 2022, 05:45
152
0

Источник: Ноттингем Форест арендовал голкипера у Ман Юнайтед

25-летний вратарь Дин Хендерсон присоединится к лесникам на один сезон

25 июня 2022, 05:19 | Обновлено 25 июня 2022, 05:45
152
0
Источник: Ноттингем Форест арендовал голкипера у Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хендерсон

Новичок АПЛ «Ноттингем Форест» договорился с «Манчестер Юнайтед» по аренду вратаря Дина Хендерсона, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

25-летний английский голкипер присоединится к лесникам на один сезон (2022/23). Контракт не будет предусматривать опцию выкупа игрока. По окончании сезона Хендерсон вернется в лагерь красных дьяволов.

Ожидается, что официально о сделке будет объявлено после того, как Хендерсон пройдет медосмотр для своей новой команды.

В сезоне 2021/22 Дин Хендерсон сыграл за МЮ всего 5 матчей во всех турнирах (по разу в ЛЧ, кубке Англии и кубке лиги, а также дважды за резервистов).

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