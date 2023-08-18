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Англия
18 августа 2023, 13:22 |
556
0

Челси продаст партнера по флангу Мудрика

Льюис Халл перейдет в «Ньюкасл»

18 августа 2023, 13:22 |
556
0
Челси продаст партнера по флангу Мудрика
ФК Челси. Льюис Халл

Молодой левый защитник «Челси» Льюис Халл станет игроком «Ньюкасла», сообщает Фабрицио Романо.

Сначала это будет сезонная аренда, но в ней прописан обязательный выкуп 18-летнего англичанина за 35 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Молодой Льюис Халл во взрослой команде «Челси» играл на позиции левого защитника, несмотря на то, что в академии его чаще использовали в качестве левого вингера или центрального полузащитника.

В прошлом сезоне Льюис сыграл 9 матчей за «Челси» в АПЛ и, несмотря на отсутствие результативных действий, поразил болельщиков «синих». В частности, хорошим получился матч с «Манчестер Юнайтед» (поражение 1:4), когда Льюис отдал отличную передачу на Михаила Мудрика, но тот не попал в ворота с очень выгодной позиции.

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Льюис Халл Михаил Мудрик Ньюкасл Челси трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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