Челси продаст партнера по флангу Мудрика

Молодой левый защитник «Челси» Льюис Халл станет игроком «Ньюкасла», сообщает Фабрицио Романо.

Сначала это будет сезонная аренда, но в ней прописан обязательный выкуп 18-летнего англичанина за 35 миллионов фунтов с учетом бонусов.

Молодой Льюис Халл во взрослой команде «Челси» играл на позиции левого защитника, несмотря на то, что в академии его чаще использовали в качестве левого вингера или центрального полузащитника.

В прошлом сезоне Льюис сыграл 9 матчей за «Челси» в АПЛ и, несмотря на отсутствие результативных действий, поразил болельщиков «синих». В частности, хорошим получился матч с «Манчестер Юнайтед» (поражение 1:4), когда Льюис отдал отличную передачу на Михаила Мудрика, но тот не попал в ворота с очень выгодной позиции.

