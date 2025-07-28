ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ

17-летний атакующий полузащитник Антон Мартынюк проведет сезон в составе юношеской команды ПСВ U-19.

Украинец подписал соглашение на любительских условиях и получит шанс проявить себя в структуре одного из грандов нидерландского футбола. Если украинец зарекомендует себя с лучшей стороны, то через год получит возможность остаться в клубе на профессиональной основе.

Мартынюк находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Антона была менхенгладбахская «Боруссия» U-17, за которую он провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. До этого украинец выступал за пражскую «Славию».

Воспитанник киевского «Динамо» после начала полномасштабной войны был вынужден покинуть Украину. Антон – универсальный полузащитник, способный одинаково качественно действовать как в креативной, так и в разрушительной фазе игры.