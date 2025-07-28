ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ
17-летний Антон Мартынюк присоединился к академии клуба из Эйндховена
17-летний атакующий полузащитник Антон Мартынюк проведет сезон в составе юношеской команды ПСВ U-19.
Украинец подписал соглашение на любительских условиях и получит шанс проявить себя в структуре одного из грандов нидерландского футбола. Если украинец зарекомендует себя с лучшей стороны, то через год получит возможность остаться в клубе на профессиональной основе.
Мартынюк находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Антона была менхенгладбахская «Боруссия» U-17, за которую он провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. До этого украинец выступал за пражскую «Славию».
Воспитанник киевского «Динамо» после начала полномасштабной войны был вынужден покинуть Украину. Антон – универсальный полузащитник, способный одинаково качественно действовать как в креативной, так и в разрушительной фазе игры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владимир Сысенко из «Полтавы» проходит курс лечения
Константин Вивчаренко может переехать в Амстердам