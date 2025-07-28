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Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 02:15 | Обновлено 28 июля 2025, 02:17
365
0

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ

17-летний Антон Мартынюк присоединился к академии клуба из Эйндховена

28 июля 2025, 02:15 | Обновлено 28 июля 2025, 02:17
365
0
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ
Twitter. Антон Мартынюк

17-летний атакующий полузащитник Антон Мартынюк проведет сезон в составе юношеской команды ПСВ U-19.

Украинец подписал соглашение на любительских условиях и получит шанс проявить себя в структуре одного из грандов нидерландского футбола. Если украинец зарекомендует себя с лучшей стороны, то через год получит возможность остаться в клубе на профессиональной основе.

Мартынюк находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом Антона была менхенгладбахская «Боруссия» U-17, за которую он провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 ассист. До этого украинец выступал за пражскую «Славию».

Воспитанник киевского «Динамо» после начала полномасштабной войны был вынужден покинуть Украину. Антон – универсальный полузащитник, способный одинаково качественно действовать как в креативной, так и в разрушительной фазе игры.

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Динамо Киев трансферы Боруссия Менхенгладбах чемпионат Нидерландов по футболу ПСВ трансферы Бундеслиги свободный агент
Николай Степанов Источник: ФК ПСВ
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