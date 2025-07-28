Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.

В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 144). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Юлии.

Победительница противостояния во втором раунде поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА