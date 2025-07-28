Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Монреале
28 июля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 74) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале, Канада.
В 1/64 финала украинка сыграет против представительницы Китая Ван Яфань (WTA 144). Поединок состоится первым запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча соперников. Счет 1:0 в пользу Юлии.
Победительница противостояния во втором раунде поборется против 21-й сеяной Магдалены Френх.
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