Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета принял решение относительно будущего украинского защитника своей команды Александра Зинченко, сообщает Football Transfers.

Так, по информации источника, 28-летний игрок останется в столице Англии на следующий сезон и продолжит выступления за «канониров». Такое решение было принято Артетой после позитивных переговоров с игроком.

Отмечается, что сам украинец также заинтересован в том, чтобы полностью отработать свой контракт с лондонским клубом, который рассчитан до лета 2026 года.

Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.