Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко
Александр останется в Лондоне еще на год
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета принял решение относительно будущего украинского защитника своей команды Александра Зинченко, сообщает Football Transfers.
Так, по информации источника, 28-летний игрок останется в столице Англии на следующий сезон и продолжит выступления за «канониров». Такое решение было принято Артетой после позитивных переговоров с игроком.
Отмечается, что сам украинец также заинтересован в том, чтобы полностью отработать свой контракт с лондонским клубом, который рассчитан до лета 2026 года.
Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.
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