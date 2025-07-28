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  4. Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко
Англия
28 июля 2025, 03:14 |
142
0

Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко

Александр останется в Лондоне еще на год

28 июля 2025, 03:14 |
142
0
Что ждет украинца? Артета удивил своим решением касательно Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Александр Зинченко

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета принял решение относительно будущего украинского защитника своей команды Александра Зинченко, сообщает Football Transfers.

Так, по информации источника, 28-летний игрок останется в столице Англии на следующий сезон и продолжит выступления за «канониров». Такое решение было принято Артетой после позитивных переговоров с игроком.

Отмечается, что сам украинец также заинтересован в том, чтобы полностью отработать свой контракт с лондонским клубом, который рассчитан до лета 2026 года.

Ранее журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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