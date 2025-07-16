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  4. «Это все знают». Журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко
Англия
16 июля 2025, 21:38 |
1797
0

«Это все знают». Журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко

Сами Мокбель поделился мыслями о будущем украинца

16 июля 2025, 21:38 |
1797
0
«Это все знают». Журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Журналист BBC Сами Мокбель прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского «Арсенала» украинского защитника Александра Зинченко.

«Думаю, что это игрок, в отношении которого «Арсенал» рассматривает предложения. Я не слышал, чтобы они активно пытались его продать, но в европейских футбольных кругах и люди в отрасли знают, что это игрок, предложения по которому «Арсенал» рассмотрит.

Но пока у меня нет конкретной информации о клубах, которые им интересуются. Но я знаю, что это игрок, за которого они хотели бы вернуть деньги. Он очень помог команде, и я думаю, что мы можем недооценивать то, насколько он был важен вместе с Габриэлем Жезусом, когда они пришли из «Манчестер Сити», – сказал Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.

Сообщалось, что «Арсенал» готов пойти на радикальный шаг в отношении Зинченко.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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