«Это все знают». Журналист BBC рассказал, что ждет Зинченко

Журналист BBC Сами Мокбель прокомментировал ситуацию с возможным уходом из лондонского «Арсенала» украинского защитника Александра Зинченко.

«Думаю, что это игрок, в отношении которого «Арсенал» рассматривает предложения. Я не слышал, чтобы они активно пытались его продать, но в европейских футбольных кругах и люди в отрасли знают, что это игрок, предложения по которому «Арсенал» рассмотрит.

Но пока у меня нет конкретной информации о клубах, которые им интересуются. Но я знаю, что это игрок, за которого они хотели бы вернуть деньги. Он очень помог команде, и я думаю, что мы можем недооценивать то, насколько он был важен вместе с Габриэлем Жезусом, когда они пришли из «Манчестер Сити», – сказал Мокбель YouTube-каналу Latte Firm.

Сообщалось, что «Арсенал» готов пойти на радикальный шаг в отношении Зинченко.