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Англия
16 июля 2025, 10:03 | Обновлено 16 июля 2025, 10:17
1789
3

Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко

Канониры могут расторгнуть контракт с украинцем

16 июля 2025, 10:03 | Обновлено 16 июля 2025, 10:17
1789
3
Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вряд ли останется на следующий сезон в своем нынешнем клубе, сообщает JustArsenal.

По информации источника, в настоящее время 28-летний игрок, у которого остался еще год контракта с «канонирами», не пользуется особым спросом на трансферном рынке. Этот факт вызывает беспокойство в лондонском клубе, поскольку на украинца в нем уже не рассчитывают.

Если ситуация в ближайшее время не изменится, в «Арсенале» будут вынуждены рассмотреть вариант с досрочным разрывом контракта Зинченко по обоюдному согласию. Этот шаг позволит «канонирам» освободить место в команде и избавиться от игрока с высокой зарплатой.

Ранее авторитетный инсайдер анонсировал трансфер Зинченко.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ расторжение контракта
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 3
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SHN
7 лямов зп. Столько только топам СериАла платят.
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0
vitaha33
Якщо зарплата його 10млн, а за трансфер їм за рік дадуть тих самих 10млн, то це в 0.  Але він займе місце в заявці... Тому цілком вірогідний такий варіант. Або продавати його вже за копійки 
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0
Victor673256ua
Варіант досить вірогідний. Арсеналу може бути вигідніше вчинити саме так, ніж тримати Зінченка на лаві ще рік
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0
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