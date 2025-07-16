Очень неожиданно. Арсенал готов пойти на радикальный шаг по Зинченко
Канониры могут расторгнуть контракт с украинцем
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вряд ли останется на следующий сезон в своем нынешнем клубе, сообщает JustArsenal.
По информации источника, в настоящее время 28-летний игрок, у которого остался еще год контракта с «канонирами», не пользуется особым спросом на трансферном рынке. Этот факт вызывает беспокойство в лондонском клубе, поскольку на украинца в нем уже не рассчитывают.
Если ситуация в ближайшее время не изменится, в «Арсенале» будут вынуждены рассмотреть вариант с досрочным разрывом контракта Зинченко по обоюдному согласию. Этот шаг позволит «канонирам» освободить место в команде и избавиться от игрока с высокой зарплатой.
Ранее авторитетный инсайдер анонсировал трансфер Зинченко.
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