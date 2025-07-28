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  4. Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
WTA
28 июля 2025, 02:41 |
25
0

Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/64 финала состоится 28 июля и начнется ориентировочно в 18:00 по Киеву

28 июля 2025, 02:41 |
25
0
Юлия Стародубцева – Ван Яфань. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Коллаж Sport.ua

28 июля, в первом круге турнира в Монреале свою встречу проведут Юлия Стародубцева (WTA 74) и Ван Яфань (WTA 144).

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Юлия Стародубцева

Для украинки этот сезон складывается необычно, несмотря на то, что она проиграла большинство своих матчей, а это 23 из 40, ей удалось подняться в рейтинге на 27 позиций. Такой прогресс стал возможным благодаря хорошему выступлению на парочке сильных грунтовых турниров, а именно в Мадриде и Ролан Гаррос.

Есть проблемы на харде, всего 5 побед в 15 матчах, последний раз Стародубцева играла в Вашингтоне, где уверенно преодолела квалификацию, а потом уступила в первом круге польке Магдалене Френх – 2:6, 4:6.

Сенсационных результатов от украинки никто не ждет, хотя она может показать теннис приличного уровня, когда у нее идет игра.

Ван Яфань

Китаянка провела всего четыре матча в этом году, она начала сезон, но после Открытого чемпионата Австралии выбыла на полгода из-за травмы. Возращением для Ван Яфань стал матч квалификации в Монреале против непростой Масаровой, удалось одержать победу в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:3.

Из-за своего простоя спортсменка потеряла 83 позиции в рейтинге, хотя победа после возвращения хороший знак. Конечно, показывать сходу свою лучшую игру невероятно сложно, но победа в последней встрече явно придаст теннисистке оптимизма и уверенности в себе.

Надо увидеть определенное количество матчей, чтоб понять, в какой форме находится Ван. Спортсменке 31 год, так что думать о пенсии рано, если позволит здоровье.

Личные встречи

Статистика свидетельствует о том, что спортсменки пересекались всего раз, но это был финал турнира ITF в Далласе 2023 года, тогда Стародубцевой удалось одержать волевую победу – 3:6, 6:2, 6:2.

Прогноз

Между собой сыграют две теннисистки примерно одного уровня, но Стародубцева небольшой фаворит. В пользу украинки тот факт, что она выиграла единственную встречу, выше в рейтинге, а также у нее не было простоя, как у китаянки.

Рискну поставить на чистую победу Стародубцевой. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1.68.

Прогноз Sport.ua
Юлия Стародубцева
28.07.2025 -
18:00
Ван Яфань
Победа Стародубцевой 1.68 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Юлия Стародубцева Ван Яфань WTA Монреаль прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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