Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля
В понедельник в Канаде из представительниц Украины сыграет только Юлия Стародубцева
28 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.
В понедельника на канадских кортах из украинок сыграет только Юлия Стародубцева.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Монреале со второго круга и проведут свои стартовые поединки 29–30 июля.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля
WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/64 финала
Корт №5. 1-й запуск (не ранее 18:00)
Юлия Стародубцева – Ван Яфань [Q]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что на это способен только он сам
О Слоте и трансферной кампании, которая все меняет