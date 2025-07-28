28 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В понедельника на канадских кортах из украинок сыграет только Юлия Стародубцева.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Монреале со второго круга и проведут свои стартовые поединки 29–30 июля.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева – Ван Яфань [Q]