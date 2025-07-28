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WTA
28 июля 2025, 02:17 |
56
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля

В понедельник в Канаде из представительниц Украины сыграет только Юлия Стародубцева

28 июля 2025, 02:17 |
56
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

28 июля на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале (Канада) продолжатся матчи первого раунда в одиночном разряде.

В понедельника на канадских кортах из украинок сыграет только Юлия Стародубцева.

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Еще три представительницы Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут выступления в Монреале со второго круга и проведут свои стартовые поединки 29–30 июля.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Монреале на 28 июля

WTA 1000 Монреаль. Одиночный разряд, 1/64 финала

Корт №5. 1-й запуск (не ранее 18:00)

Юлия Стародубцева Ван Яфань [Q]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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