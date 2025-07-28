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28 июля 2025, 01:45 | Обновлено 28 июля 2025, 01:48
23
0

Спортдиректор Осиека: «Петрусенко – настоящее усиление в центре поля»

Украинский хавбек подписал контракт на 3 года с хорватским клубом

28 июля 2025, 01:45 | Обновлено 28 июля 2025, 01:48
23
0
Спортдиректор Осиека: «Петрусенко – настоящее усиление в центре поля»
ФК Осиек. Александр Петрусенко

Спортивный директор хорватского «Осиека» Ален Петрович считает, что украинский хавбек Александр Петрусенко – очень удачное приобретение для клуба в летнее трансферное окно:

– Мы были на связи с ним еще с мая. Были заинтересованы и другие клубы, довольно серьезные, в прессе об этом уже писали. Я раньше говорил, что во время подготовки мы еще посмотрим, какие позиции нужно усилить.

Поэтому мы решили подписать полузащитника, который физически силен, крепкий в борьбе – именно этого нам до сих пор не хватало. Верю, что он быстро войдет в ритм.

В конце концов, мы подписали его не на месяц, а на следующие три года. Он сразу в распоряжении тренера, и я думаю, что мы получили настоящее усиление в центре поля. Мы все его уже знаем раньше, и он – именно тот, кого мы сейчас искали.

Я и раньше говорил, что мы не против классических иностранцев (пример тому – трансфер Янника Туре), но нам проще подписывать игроков без языкового барьера.

Петрусенко и в этом плане идеально вписывается в концепцию – он уже два года был в Хорватии, ему нужно меньше времени на адаптацию, а еще он знает хорватскую лигу, что тоже важно. Верю, что это будет нашим преимуществом.

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ОФИЦИАЛЬНО. Петрусенко подписал контракт на 3 года с хорватским Осиеком
трансферы Осиек чемпионат Хорватии по футболу свободный агент Александр Петрусенко
Николай Степанов Источник: ФК Осиек
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