Спортдиректор Осиека: «Петрусенко – настоящее усиление в центре поля»

Спортивный директор хорватского «Осиека» Ален Петрович считает, что украинский хавбек Александр Петрусенко – очень удачное приобретение для клуба в летнее трансферное окно:

– Мы были на связи с ним еще с мая. Были заинтересованы и другие клубы, довольно серьезные, в прессе об этом уже писали. Я раньше говорил, что во время подготовки мы еще посмотрим, какие позиции нужно усилить.

Поэтому мы решили подписать полузащитника, который физически силен, крепкий в борьбе – именно этого нам до сих пор не хватало. Верю, что он быстро войдет в ритм.

В конце концов, мы подписали его не на месяц, а на следующие три года. Он сразу в распоряжении тренера, и я думаю, что мы получили настоящее усиление в центре поля. Мы все его уже знаем раньше, и он – именно тот, кого мы сейчас искали.

Я и раньше говорил, что мы не против классических иностранцев (пример тому – трансфер Янника Туре), но нам проще подписывать игроков без языкового барьера.

Петрусенко и в этом плане идеально вписывается в концепцию – он уже два года был в Хорватии, ему нужно меньше времени на адаптацию, а еще он знает хорватскую лигу, что тоже важно. Верю, что это будет нашим преимуществом.